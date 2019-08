Közösségi szolgálat: segítenek, ha nem is dalolva

A középiskolások jó része a nyári szünidőben igyekszik „letudni” a kötelező közösségi szolgálatát. Noha a választott feladat sokat is adhat a fiataloknak, vannak, akik még mindig szükséges rosszként tekintenek rá.

Az idei nyáron több diák is a kaposvári Compass Egyesületet választotta a közösségi szolgálatra, melyből a fiataloknak ötven órát kell teljesíteniük még az érettségit megelőzően. Eglyné Katona Andrea, az egyesület elnöke szerint sokakat megoszt még a közösségi szolgálat, többen azt a kérdést teszik fel: miért dolgozzon ingyen a gyermek? Pedig a néhányak által szükséges rosszként kezelt közösségi szolgálat sokkal inkább egy lehetőség a diákoknak, hogy különböző területeken, akár több korosztállyal, hazai és külföldi önkéntesékkel együttműködve szerezhessenek értékes munkatapasztalatokat. S nyelvgyakorlásnak is jó.

– Éppen ezért olyan önkéntes munkákat igyekszünk összeállítani a diákoknak, melyekkel valós munkaerőpiaci tapasztalatokhoz juthatnak a fiatalok, ezzel is segítve a pályaválasztást – tudtuk meg az egyesület elnökétől. – Kulturális, sportprogramok szervezési, lebonyolítási feladataitól kezdve többek között anyaotthonnál végezhető önkéntes munkáig bezárólag sok területen vállalhatnak feladatot a diákok a nyáron is. Például a nemrégiben lezajlott ifjúsági labdarúgótorna lebonyolítási feladataiba is legalább 120 önkéntessel segített be a Compass.

Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke nem tapasztal kiugró érdeklődést az önkéntes munka terén a nyári időszakban. Ugyanakkor olykor még külföldi vendégek is besegítenek ebbe a feladatba. Bár ez nem meglepő a civil szervezet elnöke szerint, hiszen a németeknél ez egyfajta tradíció.

A nyár jó alkalom

A kaposvári Nagy Luca Sára az általános iskola negyedik osztályában ismerkedett meg az önkéntes munkával, s azóta is rendszeresen vállal ilyen jellegű feladatokat. – Nagyon sokat segített az önkéntes munka abban, hogy megismerjem magam, élettapasztalatom legyen, s új barátokat szerezzek – mondta a kaposvári Munkácsy gimnázium 17 éves diákja. Az idei nyárra azonban kevesebb ideje maradt önkéntes feladatokra, hiszen nyári munkát vállalt a Balatonon. Ehhez viszont sokat adtak számára az önkéntes munkák révén összegyűjtött tapasztalatok. Mint mondta, ha önkéntes munkáról van szó, örömmel segít az iskolában is, de elsősorban a Compass Egyesületnél tevékenykedik. Besegített már tréningek szervezésében, irodai feladatokban, anyaotthonban végezhető önkéntes munkában is. A diák úgy véli: a nyár jó lehetőség az ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére is, több iskolatársa is a nyáron teszi ezt meg.