Segítő kezek viszik házhoz az ebédet Kaposváron

A szociálisan rászorulók még a járványveszélyben sem maradnak étel nélkül Kaposváron. Ezekben a hetekben a város intézményeinek dolgozói segítenek a kiszállításban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Rövid eligazítás és a területek elosztása után kezdték el a napi káposztás egytálétel kiszállítását a konyhától. Dér Tamás, alpolgármester és a Kaposvári Sportiskola igazgatója mondta el a legfontosabb információkat munkatársainak. Merthogy sokan a járványveszély miatt felszabadultak, hisz például az uszoda zárva, az oktatók így besegítenek az ételek kiszállításában.

– Négyszáz adag ételt szállítunk ki – mondta el Dér Tamás. – Még van ugyanennyi autónk, amelyekkel tudunk segíteni, ha több feladat lesz.

Házról-házra jártak az Együd Árpád Kulturális Központ és a sportiskola munkatársai is. – Tiszteletem meghoztuk az ebédet! – mondta az egyik segítő, miközben az ajtóból kikandikáló öregúrnak átnyújtotta az ebédet szájmaszkkal az arcán és gumikesztyűben. A férfi félénk mosollyal vette el az ételt, majd gyorsan be is csukta az ablakot, hogy a finom falatokat elfogyassza. A fáradhatatlan segítők pedig mentek tovább, s mindennap ez a program. – Mivel zárva az uszoda, nincs úszásoktatás ráérünk segíteni – mondta Hajdu Sándor, úszásoktató. – Kötelességemnek érzem ezt, úgyhogy vállaltam a feladatot. Beosztás szerint jövünk ételt kihordani, de naponta van munka.

Minden háznál örömmel fogadták az eldobható ételtartóba csomagolt ebédet. Volt, ahol anya és lánya széles mosollyal arcán vette át a finomságot, amely nagy segítség mindenkinek. – Jó, hogy kihozzák az ebédet – mondta Horváth József. – Igaz mi nem félünk a vírustól, hétköznap eljárok dolgozni, ilyenkor pedig a szabadban keresek elfoglaltságot.

Kaposváron házhoz viszik az ébdet az időseknek Kaposváron házhoz viszik az ébdet az időseknek. Az Agóra és a KASI dolgozói hétvégén is segítik a közösséget. Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2020. március 21., szombat

Persze olyan portát is felkerestek az önkéntesek, ahol egy cetli fogadta őket reklámtáskára ragasztva: „ha nem vagyok itthon, tegyék ebbe az ebédet, köszönöm!” Csak reménykedtek a segítők, hogy az idős hölgy nem vásárolni indult egyedül.

Bárkinek elintézik bevásárlását

Az önkormányzat hét elején hirdette meg, hogy az általa megadott zöld számon jelezhetik az idősek, ha arra van szükségük, hogy bevásároljanak nekik vagy kiváltsák gyógyszereiket. Ugyanígy a Csiky Gergely Színház is felajánlotta erőforrásait arra az esetre, ha valaki egyedül él és a jótanácsokat megfogadva nem mozdulna ki otthonról az ügyes-bajos dolgok intézése miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy lassan ismerik fel az idősek, érdemes élni a lehetőséggel. Eközben Balatonlellén a Tekergő kisbuszt ajánlotta fel Tóth Balázs vállalkozó ugyanilyen célokra, míg Balatonlellén a polgárőrök segítenek az időseknek.