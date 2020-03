Segítségért fordult Witzmann Mihály képviselőhöz Lengyel Róbert

Lengyel Róbert közösségi oldalán jelentette be, hogy „ – a rendkívüli helyzetre való tekintettel, a politikai nézetkülönbségeket félre dobva- telefonon fordult Witzmann Mihály képviselőhöz, mert

„Nagyon megugrott azoknak a száma az elmúlt napon, akik azzal fordulnak a hivatalunkhoz, hogy elveszítették állandó, vagy épp alkalmi munkájukat, nincs bevételük, nincs tartalékuk, segítsünk. A kérdésem az volt, van-e tudomása arról, hogy ezt a helyzetet a Kormány központi intézkedéssel kívánja rendezni, illetve ettől függetlenül is szíveskedjen az operatív törzs felé jelezni a felvetésemet. Annál is inkább, mert az önkormányzat, az önkormányzatok lehetőségei végesek, egyszerűen arra kell felkészülnünk, hogy pénzzel nem fogjuk hosszabb távon bírni majd a nyomást. (Már csak annak okán is, hogy jelentős bevételkiesésekkel kell nekünk is számolni.)

Witzmann úr elmondta, most elsődleges a vírus elleni védekezés, de természetesen más jellegű pénzügyi/gazdasági döntések is voltak és várhatóak is. Aztán munkatársa rövid időn belül hívott és tájékoztatott, hogy az operatív törzs felé, a Fidesz frakcióján keresztül, levélben juttatják el a felvetésemet. (Elmondta azt is, hogy a munkájukat elveszítők forduljanak a munkaügyi központhoz, ahol a további ellátásukkal kapcsolatos információkat kaphatnak.)”