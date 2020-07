Semmi nem állhat Zsófia és a zongora közé

Annak ellenére, hogy ugyan csonkára sikerült, sikeresnek könyvelheti el az idei tanévet Varga Zsófia. A Liszt Ferenc Zeneiskola tizenéves növendéke a tanév első felében zongoraversenyeken vett részt, majd az online tanulás alatt is sokat fejlődött.

Bothné Vörös Katalin tanítványa a szokásosnál valamivel később, kilenc évesen kezdett komolyabban zongorázni, ám örökölt tehetsége és szorgalma révén egyre előrébb jutott.

– A hangszer nem volt ismeretlen nekem, hiszen a szüleim és a nagymamám is tanultak játszani rajta. Otthon van is egy pianínónk – mondta Varga Zsófia, akit először nagymamája ismertetett meg a zongorajátékkal, ám egy idő után Zsófit a zeneiskolába is beíratták.

– Akkoriban tanszakvezető voltam rengeteg tanítvánnyal. Az volt a feltétel, hogy ha délután egy órakor ide ér, tudok foglalkozni vele – emlékezett vissza a négy évvel ezelőtti kezdetekre Bothné Vörös Katalin.

– Zenét tanulni szívvel és szorgalommal lehet igazán, ami a gyerekek többségénél megvan, ám Zsófi tehetségesebb is. Nagy valószínűséggel örökölte, mert a matematikai és zenei tehetség bizony generációról generációra szállhat – tette hozzá a tanárnő. A zongoráról úgy tartják, hamar sikerélményt adhat. – Nagy koncentrációt kíván: két kulcsban olvasunk, ami a kottát illeti, és az egyéni billentést is ki kell alakítani – emelte ki Bothné Vörös Katalin.

Zsófi mindezt hamar elsajátította: már az első, zeneiskolában töltött tanévben többször is fellépett, azóta is aktív szereplője a növendék-hangversenyeknek. – Az első hangversenyen Debussy Kis néger című darabját játszottam. Magával ragadó volt a zongora hangzása és a dallamok kezdettől fogva – mesélte a zongorista, akinek célja, hogy zenei pályára mehessen. A vágya, hogy tanulmányait Budapesten végezhesse. Ehhez minden lehetősége megvan. Az idén szépen szerepelt a Rév Lívia Regionális Zongoraversenyen, ahol az előkelő harmadik helyen végzett, az V. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny- és Kurzuson pedig arany minősítéssel díjazták.

Zongorázás home office-ban

Varga Zsófia úgy érzi, bár a koronavírus okozta intézkedések különleges megoldásokat igényeltek a zongoratanulás terén.

– Mivel a kép és a hang nem mindig voltak szinkronban az online tanórák alatt, ezért alkalmanként felvettem, amit játszom, és azt küldtem át tanáraimnak – mondta Zsófi, aki egyhetes zongorakurzuson is részt vett egy budapesti zongoratanár segítségével. Ha éppen nem zenél, új hobbijának hódol: a török nyelvet igyekszik elsajátítani.