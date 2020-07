Senki sem marad ki a nyári táborozás élményéből

Nehezebb sorban élő gyerekek vakációját tette szebbé a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kaposvári Biztos Kezdet Gyerekháza. Egy hónapon keresztül, hetente 25-30 fiatal vehetett részt a programokon. Sokaknak ez volt az egyetlen nyári táborozási lehetősége.

Gyermekzsivajtól volt hangos pénteken délelőtt a Pécsi utcai gyerekház. A tábor résztvevőit az utolsó napon is több program várta. Sportvetélkedővel, arcfestéssel, lufihajtogatással és interaktív számítástechnikai feladatokkal is készültek a szervezők. Utóbbinál a 11 éves Balogh Bence volt az egyik legaktívabb. Az idős nevelőszülőknél élő fiatal több téma iránt is lelkesen érdeklődött. Az elmúlt napokban sokat tanult a biztonságos internetezésről, de helyesírását, matematikai és földrajz tudását is gyakorolhatta.

Makai Maja Larissza táboros napjai is jól teltek. A hétéves kislány rengeteget játszott társaival, legjobban a kézműveskedést élvezte, amikor papírból és hurkapálcikából egy pókot készített. Larisszának az állatkerti kirándulás is nagyon tetszett és örült annak is, hogy új barátokat szerzett.

– Változatos programokkal vártuk a fiatalokat – fogalmazott Bacza Barbara, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának vezetője. – Első sorban hét és tizenhárom év közötti gyerekeket szólítottunk meg. Java részt olyanok voltak nálunk, akik anyagi körülményeik miatt más táborba sajnos nem juthattak el – tette hozzá.

Tízórait is biztosítottak a táborozóknak. Az utolsó napon szalámis kenyér került a gyerekek tányérjába. A fiatalok jóízűen ették a falatokat és szinte mindent elfogyasztottak, ami nem is csoda, hiszen voltak, akik reggelizés nélkül mentek el otthonról. Az ökumenikusok a nyári tábort első alkalommal szervezték meg, a programokat saját forrásból finanszírozták, de a Szerencsejáték Zrt. is támogatta.

Szórakoztak, fejlődtek az elmúlt hetekben

Bacza Barbara elmondta: sok munkát és szervezést vett igénybe az egy hónapig tartó tábor megszervezése, de a gyermekarcok és a boldog mosolyok elfelejtették a szervezőkkel a sok fáradozást. Hozzátette: augusztusban is szerveznek tábort, de ezen csak olyan fiatalok vehetnek részt, akiknek a kisebb testvéreik a gyerekházba járnak. A zárónapon Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere kiemelte: a tábor nemcsak „kikapcsolta” a fiatalokat, hanem sokat segített fejlődésükben és társadalmi beilleszkedésükben is.