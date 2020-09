Séta közben bárhol feltűnhetnek Fonyód híres oroszlánjai

Aki kicsit is bebarangolta már Fonyódot, biztosan találkozott velük. Csupán elsétált mellettük, vagy akár meg is pihenhetett rajtuk. Az oroszlánfejes kőpadok története az 1900-as évek elejéig nyúlik vissza. Napjainkban reneszánszukat élik.

– Igalban láttam egy fonyódi oroszlánfejes kőpadot – mesélte fényképekkel megtűzdelt, közösségi oldalon nyilvánosság elé került bejegyzésének történetét Pintér Tünde. A kommentelő fonyódiak vegyes érzelmekkel fogadták a képeket. Amiről úgy érezték, csakis a Balaton-parti város arculatához tartozik, most másutt is feltűnt az országban, pedig egy bélatelepi kastélyudvarban találták az eredetit, ami az 1900-as évek elejéről származott.

Mint kiderült, ez volt az összes többi „prototípusa”. Összetörve, romos állapotban leltek rá. Még akkoriban, egy lengyeltóti kőfaragó mester, Bonyhádi István a maradványokat felújította, restaurálta és készített egy sablont, amely az összes további pad atyja lett.

– Fonyód város részére a kilencvenes években legyártottak ezekből az oroszlánfejes padokból csaknem hatvanat – mesélte Hidvégi József, Fonyód polgármestere. – Nagy részük a mai napig épségben megvan. A településen járók az Árpád parton és a Szaplonczay sétányon találkozhatnak a legtöbbel, de Bélatelepre és még Fenyvesre is jutott belőlük – tette hozzá. Sőt, az ország legtávolabbi pontjairól is visszajönnek érte, akik a Balaton-parton megszerették a patinás padokat. Bonyhádi István cégét 2014-ben vásárolta meg a lengyeltóti önkormányzat, és a mai napig készítenek itt kőtárgyakat.

Az oroszlánfejes, Fonyód arculatát is meghatározó padot csupán rendelésre gyártják, mert elég macerás az elkészítése.

– Még sosem számoltam ki, de úgy nyolcvan munkaórát igényel egy ilyen, eredetileg négy elemből álló, hétszáz kilogrammos pad elkészítése – mondta Vida Szilárd, a lengyeltóti műkő- és betonelemgyártó üzem vezetője.

A sablonba műkő vagy beton kerül, majd az öntvényt utána még csiszolják, antikolják. Vida Szilárd kiemelte: a pad kézműves terméknek számít, így két teljesen egyforma még sosem készült belőlük. Rendeltek tőlük budapestiek és győriek is, de fonyódi nyaraló udvarát is díszítik a romantikus hangulatot árasztó oroszlánfejes padok.