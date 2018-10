Sikerágazat a turizmus Magyarországon

– Magyarországon a turizmus az egyik legsikeresebb nemzetgazdasági ágazat, mert az ország az egyik legbiztonságosabb Európában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Turizmus Summit 2018 konferencián, ahol Pro Turismo díjjal ismerték el a turizmusban kiemelkedő szakembereket és bemutatták Magyarország új országmárkáját.

A kormányfő hozzátette: a turizmus mára a bruttó hazai termék valamivel több mint 10 százalékát adja, 400 ezer embernek ad munkát. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta: a magyar turizmusfejlesztési stratégiáját egy éve mutatták be, céljuk, hogy 2030-ig Magyarország Közép-Európa egyik vezető turisztikai célpontja legyen. A vezérigazgató kijelentette:büszke arra, hogy a Kisfaludy-programban a vidéki panziók kétharmada kapott támogatást, ezzel több mint 700 szálláshely újulhat meg. A konferencián átadták a Pro Turismo díjakat is. Hatan örülhettek az elismerésnek, köztük a Balatoni Kör elnöke Laposa Bence és Fülöp Zoltán a Balaton Sound fesztiváligazgatója. Laposa Bence meglepődve vette át a díjat. Megjegyezte: a jövőben is azon fog dolgozni, hogy a Balaton és vonzáskörzetét népszerűsítése.

– Az elismerés megerősít abban, hogy jó úton járunk, nem a mi víziónk az egész évben tartalommal megtölteni a Balatont – mondta el Laposa Bence.

