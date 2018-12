Sikerekkel teli évet zár Mókus, de még előbbre törne jövőre

Nyolcvannál is több hazai bemutató, számos külföldi felkérés mellett is rendre a dobogók legmagasabb fokára lépett Herczeg Balázs Mókus az idei évben. Magyar Bajnok, Európa bajnoki második helyezett és a megtisztelő Év Férfi Sportolója díj birtokosa is lett egyetlen év alatt. De azt mondja, nincs megállás.

– Pedig döcögve indult ez az év – kezdte évértékelőjét Mókus. – Egy sajnálatos gerincsérülés miatt a felkészülésem csak két hónappal később kezdődhetett a tervezettnél. Szerencsére semmi maradandó nem történt, pedig eleinte a hétköznapi mozgásformák is nehézséget okoztak. Azóta teljesen felépültem, de nagyon kevés időm maradt a versenyszezonig.

Mókus többszörös magyar bajnok már, és ebben az évben is ő a legjobb stunt motoros hazánkban. Mégsem rutinszerű számára a hazai versenysorozat. – Ezt a bajnokságot sem lehet egy pillanatra sem félvállról venni – állította határozottan Mókus. – Mindig jönnek új versenyzők, akik gyakran fiatalabbak. Ráadásul mindig lesz egy új trükk, ezért én sem engedhetem el magamat egy pillanatra sem. Nagyon erős a mezőny a magyar bajnokság futamain, gondoljunk csak Angyal Zolira, aki világbajnok is volt már évekkel ezelőtt.

Miután a hazai versenyeken kiválóan szerepelt az európai versenypályákon kezdett bizonyítani Herczeg Balázs. – Az idei Európa bajnokságot eredetileg három fordulósra tervezték, és nagyon sajnálom, hogy végül csak kettő lett belőle – tette hozzá Mókus. – Az első fordulót Magyarországon rendezték, akkor elestem, így csak második lettem. Gondoltam, a következő fordulóban Németországban majd behozom a lemaradást. Nem jött össze, ott is második lettem. Így egy ponttal ugyan, de második lettem az összesítettben is. Ha megrendezik a lengyelországi fordulót is, talán lett volna esélyem ledolgozni a hátrányt…

Mókus azonban egyáltalán nem elégedetlen. Hisz a közönség szeretetén és a versenysikereken túl megkapta az Év férfi sportolója elismerést is. – Nagyon váratlanul ért a dolog, ehhez hasonló díjat még nem kaptam – elevenítette föl Mókus. – Nem lehet összehasonlítani ezt egy versenyen kapott díjjal, ez máshogy értékes számomra. Nagyon sok jelölt volt és nem csak az én sportágamból, a stunt-ból, de egyéb technikai szakágból is. Így külön öröm, hogy én kaptam ezt az elismerést.

A világbajnokság futamait ebben az évben kihagyta Herczeg Balázs. Furcsa, hisz ahol indul, ott sikert is ért el. – Természetesen nagy kedvem lett volna indulni a világ legjobbjai ellen is, elsősorban pénzügyi okai vannak annak, hogy mégsem tettem – mondta Herczeg Balázs, akiről gondolhatnánk, hogy most megérdemelt pihenés napjait tölti. – Valójában azonban már most a jövő évi felkészülési időszakot élem – mondta. – Január elején már versenyen indulok Veronában, arra fel kell készülnöm. Ezért 23-án még egy edzés, és utána minden percem a családé.

Ám a jövő év sem tűnik egyszerűnek Mókus számára: egy teljesen új motorral vágok neki a következő szezonnak, amit még meg kell szoknom – tette hozzá Mókus. – Nagyon sok elektronikai és technikai változás lesz rajta, öröm lesz mindet megismerni. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy az EB-t most már meg kellene nyernem, ahogy a Magyar Bajnokságot is, újra. Még kérdéses, hogy indulok-e a világbajnokság futamain, de szeretnék indulni néhány versenyen és persze nyerni. Hisz elértem egy szintet, és abból már nem engedhetek.

