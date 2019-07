Sikeres véradó napok Nagyatádon

A Magyar Vöröskereszt felhívásának eleget téve, Nagyatádon is megszervezték a véradó napokat.

A köztisztviselők és a kormányhivatal munkatársai részére meghirdetett napon negyvennyolcan adtak vért. Közülük négyen először jelentkeztek véradásra.

A hét végén pedig a nagyatádi gyógyfürdőhöz települt ki a kórház vérellátó szolgálata. Ez a délután is sikeresnek bizonyult, hisz ötvenen adtak vért. (Egy személytől általában négy és fél deciliter vért vesznek egy alkalommal). Ezen a délutánon jutalmat is kaptak a véradók – mondta dr. Ambrusics Anna főorvos asszony, a vérellátó központ vezetője. Valamennyi véradó a szokásos teán kívül vendég volt egy finom babgulyásra és kalácsra, valamint egy-egy üveg bort is kaptak elvitelre. A véradók tombolasorsoláson is részt vettek, ahol értékes ajándékokat nyerhettek.