Siketekhez igazították a vírusvédelmet

Akadálymenetesen intézhetik el ügyeiket a siketek és nagyothallók a kormány­ablakokban. Az ügyintézők ezentúl átlátszó plexipajzsban kommunikálnak a hallássérültekkel azért, hogy könnyebben megértsék őket. Somogyban jelenleg mintegy hétszáz siket ember él.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) a járvány kezdete óta sürgette, hogy a hallássérült emberek kommunikációját könnyebbé tegyék. Kérésüket a miniszterelnökség elfogadta, és úgy döntött, hogy minden kormányablakot ellát tíz-tíz átlátszó arcpajzzsal.

– Rendkívül fontos, hogy lássuk az emberek szájmozgását – mondta Szalkai Iván, a SINOSZ Somogy megyei titkára. – Mivel egyáltalán nem hallok, ezért az ügyintézés során csak erre tudok támaszkodni. Ez segít a megértésben, az ügyintéző követésében. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a maszk átlátszó legyen. Számomra és a többi hallássérült ember számára is nagyon lényeges, hogy a szájmozgás tiszta, lassú tempójú, követhető legyen.

A SINOSZ Somogy megyei titkára szerint ez még akkor is előny, ha tolmáccsal megy valaki ügyet intézni. – Akkor is előnyös látni a másik felet, ha kontaktjelnyelvi tolmács­szolgálatot használok, mert így mindig látom, mikor beszél az ügyintéző, látom az arckifejezését, s ez is lényeges információval lát el az ügyintézés során. Ha az ügyintézők nem viselnek átlátszó maszkot, akkor írásban kell kommunikálnom velük, ez azonban lassítja az ügyintézés menetét és több félreértést okozhat – tette hozzá Szalkai Iván.

Somogyban tizenöt kormányablak van, ebből azonban jelenleg csak tizennégy üzemel. Az elmúlt napokban mindegyikbe jutott tíz-tíz átlátszó arcpajzs, így már a megyében élő mintegy hétszáz siket ember is könnyebben el tudja intézni ügyeit. Miután megszűnik a járvány, tovább bővül majd a kormányablak ügyfélszolgálatainak kontaktvideó-alapú jelnyelvi tolmácsszolgálata.

Hamarosan az ország 305 kormányablaka mellett a 21 kormányablakbuszban is elérhető lesz, így a távolabb eső térségek falvaiban élők számára is biztosított lesz az akadálymentes ügyintézés. A kormányhivatalok hosszú távú fejlesztési célja az otthonról intézhető, papírmentes, digitalizált közigazgatás kialakítása is.

Jelenleg több ügyet – például hatósági erkölcsi bizonyítvány, második magánútlevél igénylését és gépjármű-átírási kérelmet – lehet már online intézni.

Fotó: Kovács Tibor