Siófok lett a Marketing Fővárosa

Nyolc kategóriában is Gyémánt minősítést szerzett Siófok az Országos Városmarketing pályázaton, így a elnyerte 2018-ban a Marketing Fővárosa címet.

A díjat a Magyar Marketing Szövetség hirdette meg azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a települések fejlesztésében egyre fontosabbá váló marketing tevékenységre, továbbá hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez – olvasható az Origo.hu-n. A nyolc elismert pályamű között a tavalyi rendezvények marketing kommunikációját értékelték, így páldául a Bor és Kenyér ünnepét, vagy a Borpartot és Fröccs Fesztet. Nem csak rendezvények, hanem például a város arculata is díjat nyert, amelynek az Ezerarcú Siófok nevet adták. Elismerésben részesült a Farsangi Toros Party és a civil programok, mint a Nyúlfutam és a Mikulás futás kommunikációja is „Vigyázz, kész, sport – Siófok célba ér” névvel. Gyémánt díjat nyert a város külső és belső kommunikációs megoldása is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagyon nagy megtiszteltetés volt átvenni a Marketing Fővárosa díjat Siófok város részére, hiszen ezzel elértük a célunkat, tudatos és egységes marketing kommunikációval, melyet a Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület a Siófoki Önkormányzattal szorosan együttműködve végez a városok versenyében egy előkelő helyre pozicionáltuk Siófokot – nyilatkozta Stadler-Szentpéteri Ildikó a Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület vezetője. – Bizonyítottuk, hogy valóban „Itt kezdődik a Balaton”! – folytatta a szakember.