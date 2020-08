Siófok: Megszólalt Bozai is az irodarongálási ügyben

2020. augusztus 8-án számoltunk be arról, hogy „Ismeretlenek megrongálták Witzmann Mihály irodáját”.

A cikkben többek között idéztük Witzmann Mihály közösségi oldalán közzétett bejegyzésének egy részét, miszerint: Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írja: „2019. januárjában már volt egy hasonló eset a siófoki irodámnál. Akkor a helyi baloldal jeles képviselői – élükön Lengyel Róbert polgármesterrel, Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos országgyűlési képviselővel, és az azóta az Önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságába delegált Bozai Ágotával -, szintén az irodám előtti magánterületen, engedély nélkül tüntettek, és skandálták hasonlóan obszcén mondataikat. Az iroda tulajdonosával egyeztettem, aki természetesen meg fogja tenni az ilyenkor szükséges lépéseket. Addig is kíváncsian várom, hogy az ellenzék helyi megmondóemberei mikor, és milyen módon határolódnak el ettől a rendkívül szégyenletes és barbár akciótól” – írta Witzmann Mihály.

Erre a cikkre reagált Bozai Ágota is. Szerinte akkor „a tüntetést a rendőrség tudomásul vette, a tiltakozás rendőri felvezetés- és a rendezvény teljes időtartama alatti rendőri biztosítás mellett, rendbontás nélkül zajlott le.” Azt is hozzátette, hogy „a tüntetés közforgalom előtt megnyitott magánparkolóban zajlott, azt a rendőrség ekként engedélyezte és biztosította.” S azt is cáfolta, hogy „az említett tüntetésen obszcén mondatokat skandált Witzmann Mihály fideszes politikus irodája előtt. Azt írja: az esemény moderátoraként „nem használt obszcén kifejezéseket.”