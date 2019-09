Siófok többre képes

A ciklusvég utolsó testületi ülésén az elmúlt 5 év teljesítményét összefoglaló beszámolóról szavaztak a siófoki képviselők csütörtökön a városházán.

A ciklusprogram kilencven oldalas értékeléséről – ahogy fél évtized alatt szinte minden esetben, úgy most is – egyhangú igennel szavaztak a képviselők. Lengyel Róbert polgármester is csupán annyit fűzött az általa vezetett önkormányzat teljesítményét rendszerező anyaghoz, hogy megköszönte azoknak, akik az összeállításán dolgoztak, a politikai korrektség jegyében pedig köszönetet mondott a képviselőknek a közös munkáért. – Nem mondom azt, hogy zökkenőmentes volt a történet, de azt felelősséggel kijelenthetem, hogy azért komoly munka is folyt a testületen belül – mondta a polgármester.

– Siófok ennél többre képes – jelentette ki hozzászólásában a Fidesz frakcióvezetője. Szajcz Adrián azt is mondta: az elmúlt 5 évet az elvesztegetett lehetőségek ciklusának ítélik. – Erről a ciklusprogramról október 13-án a siófokiak mondanak véleményt – tette hozzá a frakcióvezető.

Az ülésén a ciklusprogramon túl terítékre került többek között a helyi tömegközlekedés megújításának ügye, amihez különböző igényfelméréseket már végeztek, ugyanakkor a koncepció megalkotása az új önkormányzat feladata lesz. Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a tömegközlekedés megújításakor 15–25 évre előre kell gondolkodni, és a kérdéssel az eddiginél összetettebben kell majd foglalkozni.

Siófok jelenlegi testületéből hatan befejezik a képviselői munkát, októberben nem indulnak a választáson. Munkájukat Lengyel Róbert ajándék tollal köszönte meg.