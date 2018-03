Siófoki koszorúzás: ki nem mond igazat?

Március 15-e nem múlt el botrány nélkül, állapította meg bejegyzésében Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a legnagyobb internetes közösségi oldalon.

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

Magyar György, aki hivatalosan az MSZP–Párbeszéd jelöltje, de magát civil, független jelöltnek tartó ügyvéd szintén ezen az oldalon dohogott. Az ügyvéd azt kifogásolta, hogy a siófoki önkormányzat ügyintézőjétől tudta meg: nem fogják bemondani a nevét az ünnepi koszorúzáson, ahol szeretett volna részt venni. Magyar György szerint Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik képviselőjelöltje alpolgármesteri minőségében azt az utasítást adta, hogy csak a sor legvégén, a neve elhallgatásával koszorúzhat.

Lengyel Róbert erre azt írta: néhány napja az MSZP helyi elnöke, Völgyi képviselő Magyar György nevét is leadta az MSZP nevében koszorúzók között, és a szervező KIKK munkatársai be is illesztették őt a névsorba. Aztán március 12-én Magyar asszisztense jelezte a szervezőknek, hogy a képviselőjelölt az MSZP-sektől külön koszorúzna. Lengyel kiemelte: az évtizedek során kialakult protokoll szerint a különféle szervezetek képviselőit név szerint, meghatározott sorrendben szólítják az emlékmű elé. Végül a magánszemélyek helyezik el a megemlékezés virágait. Ott már nincs név szerinti kiszólítás. Mivel Magyar György sem önkormányzatot, sem pártot, sem közintézményt, sem egyéb állami szervet nem képviselt, így a neve a magánszemélyként koszorúzók közé került.

Potocskáné Kőrösi Anita azt írta Magyar Györgynek: „Sajnos, nem ez az első eset, amikor elferdíti a valóságot. Elég csak arra gondolnunk, hogy nemrég minden ellenzéki párt támogatásáról nyilatkozott, holott a Jobbik soha nem támogatta jelöltségét. Sajnálom, hogy a kampánycsapata Önt megvezeti, immáron sokadszor…… Már akkor sem értettem, hogy miért nem a jelölőszervezetekkel koszorúz, hiszen fennen hirdeti, hogy független, de nem az, hiszen a teljes választókerületben MSZP-Párbeszéd-DK és Liberálisok támogatásával helyezték el hirdetéseit Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje mellett. Én nem utasítottam senkit, hiszen ehhez nincs is jogom” – hangsúlyozta az alpolgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kommentár

Van, amikor nem a virág választ embert, hanem az ember virágot. Aztán amit szakított, azt szagolja. Úgy tetszik: Siófokon mégsem elég vonzó a szegfű illata. A mandátumnak meg ugye, nincs szaga! Lengyel Róbertnek és Potocskáné Kőrösi Anitának ebben az ügyben teljes mértékben igaza van! Néhány hete tart csak a kampány, de hasonló „szókeveredés” többször is előfordult az említett jelölt körül, amikor – hogy szépen fogalmazzunk – valamiért nem került elő az igazság minden részlete. Egyet ide citálok. Legutóbbi kampányújságjában – ahelyett, hogy ő vagy a stábja kérdezett volna – sommás ítéletet mond lapunkról is, amelyből kiderül: vagy halvány fogalma sincs, hogy miről is ír az újság, vagy szándékosan hazudik. Somogyban ez nem szokás. Aki jön, köszön, s nem két lábbal rúgja be az ajtót! Úgy tűnik: könnyebb osztani az észt, de akkor nem kell meglepődni ha kiderül: a mi megyénkben nemcsak hülyék élnek, bár lehet, hogy a Rózsadombról ez így látszik! (a Szerk.)