Siófokiak és siófokiabbak

Számos észrevétel érkezett szerkesztőségünkbe a siófoki városnapi rendezvény miatt. Olvasóink azt nehezményezik, hogy a Kiss Szilárd Sportcsarnokba péntekre meghirdetett születésnapi partira ingyen csak a VIP-vendégek mehetnek be, meghívóval. A többieknek 15 ezer forintba kerül a jegy személyenként.

Megkerestük ezzel kapcsolatban a siófoki városházát, ahol azt a tájékoztatást kaptuk: ez valóban így van, ám ezzel az évek óta zárt körű fogadás nyílttá válik, s a jegy árával pedig támogatják a rendezvényt.

Hozzátették: az ár kedvezményes, ugyanis vacsorára, korlátlan italfogyasztásra és folyamatos programokra jogosít fel, s eredeti ára 25 ezer forint plusz ÁFA lett volna.

Annak ellenére, hogy jegy birtokában bárki részt vehet a rendezvényen, természetesen protokoll vendégek is lesznek. Ilyen lett volna Németh Zsolt, Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke is, ám azt mondta: későn kapott meghívót.

– Amikor az embernek már úgy kell szólnia valamiért, az furcsa – szögezte le a siófoki roma vezető. – November 6-án kelt a meghívó, november 21-én érkezett meg, de 14-ig kellett volna visszajelezni. Ezek után semmiképpen sem veszek részt a rendezvényen és képviselőtársaim sem. Ez nem csak rám, de a siófoki összcigányságra nézve is sértő.

A városháza ezzel kapcsolatban azt közölte: előfordulhatott, hogy a meghívók később jutottak el a címzettekhez, de telefonon is ráerősítettek a meghívásra. Ám szívesen látják a roma vezetőt is, amennyiben úgy dönt, mégis elmegy a városnapi ünnepségre. A születésnapi partira egyébként bárki beléphet, aki jegyet vásárol.

Lapunk megtudta, hogy keddig értékesítik a városnapi rendezvényre a kedvezményes jegyeket, ám hétfő délutánig csak 100 darabot adtak el. Az, hogy a 255 meghívott VIP-vendégből mennyien mennek el a háromezer férőhelyes Kiss Szilárd Sportcsarnokba, még nem tudható.

Kommentár Furcsa szájízzel készülnek a siófokiak a város 50. születésnapi ünnepségére. Régóta plakát hirdeti – mi magunk is onnan tudjuk -, hogy nagy buli lesz, ahova a 255 VIP-vendég ingyen, ám a siófokiak személyenként 15 ezer forintos jegy megvásárlása után léphetnek be. Lehet azon vitatkozni, hogy ez a pénz sok, vagy kevés, ha már lesz műsor, étel és ital is. Ám mégsem ez a kérdés, hanem az: illik-e, célszerű-e egy patinás város 50. születésnapi partijára belépőt szedni? Ha pedig igen, akkor miért nem fizet mindenki? Mert Siófok mégis csak a siófokiaké! S ha egy családból csak ketten mennek el a csarnokba, az akkor is egy harmincas… Vagy a népnek marad a tér? A gyér érdeklődés mindenesetre azt mutatja: nincs az a fene nagy tolakodás a jegyekért. Vagy konstrukcióval van a baj? Hamarosan kiderül, de akkor már nehéz lesz majd mindenféle pártködbe, köntösbe csavargatva tálalni az ügyet. Ez egy sima, eldöntendő szakmai kérdés! Az alkalmatlanság pedig, bármilyen színű papírba is csomagolják, alkalmatlanság marad! (a Szerk.)

