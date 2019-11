Siófokon fizetni kell a panorámáért

Adóemeléssel kezdené érdemi tevékenységét a siófoki képviselő-testület, miközben a városnak 650 milliós behajtatlan adó kintlévősége van.

– Apartmanházakra, szállodákra és más ingatlanokra vetnék ki a panoráma adót, miközben Siófokon az elmúlt években 650 millió forintnyi be nem fizetett adót nem hajtott be Lengyel Róbert és a polgármesteri hivatal. Inkább ezzel kellene foglalkozni, mint új adót kivetni – mondta Gencsi Attila fideszes képviselő az önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának ülése után. A bizottság támogatta Lengyel Róbert adóemelésre vonatkozó előterjesztését! Gencsi Attila hozzátette: nem tud és nem is akar azonosulni az adóemeléssel, mert a választókörzetének egy része éppen a panoráma adóval érintett Ezüstparton van, s annak idején a kampányban is az adóemelés ellen emelt szót.

Gencsi Attila hangsúlyozta: a fejlesztésekhez valóban pénzre van szükség, de ezt sokféleképpen elő lehet teremteni. Például lehet pályázni, amelyhez viszont a kiírókkal való együttműködésre is szükség lenne. Az adó nem lehet büntetés! Az pedig kifejezetten rossz üzenet, hogy ha valaki nem fizet, annak ezt elnézik az illetékesek, aki pedig fizet, annak újabb adót vetnek ki.

Gencsi Attila megkérdezte Balogh Gábort, a gazdasági osztály vezetőjét, aki elmondta neki: a hivatal mintegy 650 millió forint be nem fizetett adó tartozást kezel. Ez az adótartozás 5 féle adónemből adódik össze. Ez megdöbbentően magas összeg, mert éppen a nyolcszorosa annak, mint amit új adóbevételként terveznek! – Ezért is jogos a választópolgári felvetés: a város vezetése miért nem a jogos tartozások behajtására fektet nagyobb energiát és miért azokat sarcolja, akik egyébként is tisztességesen fizettek? – tette hozzá Gencsi Attila.