Sírok, csontok és ezüstpénzek kerültek elő Bárdudvarnokon

Tizenharmadik és tizenhatodik századi sírok, ezüst pénzérmék kerültek elő Bárdudvarnokon. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum régészei a korábban feltárt templom melletti kolostor épületének maradványait kutatják a napokban.

Detektorral keresik a fém maradványokat a régészek Bárdudvarnoknál. A Barát–hegyen több sírt már kibontottak és a szerzetesek egykori kolostorának falrészét is megtalálták.

– A Rippl-Rónai Múzeum 2014 óta végez ásatásokat Bárdudvarnokon. Feltártuk már a monostor nagyméretű, háromhajós, nyugati toronypáros templomát és sekrestyéjét. A padlóinak és szószékének maradványait is megtaláltuk. Most pedig a kolostor épületeinek nyomát keressük – mondta el Molnár István.

A Rippl–Rónai Múzeum régésze hozzátette: a szerzetesek valószínűleg a templomba temetkezhettek, most pedig egy olyan temetőt találtak, ahol sok gyerek és női sír is található. Valószínűleg a 13–16 század közötti Szentbenedek település temetőjét tárták fel.

– A csontokon kívül víztartó bronzedény lábát, ezüst pénzeket találtunk. Ahol az előzetes vizsgálatok alapján sejtettük hol állhatott a kolostor, most egy másik helyen találtuk meg. A következő napokban arra szeretnénk választ kapni hogyan helyezkedett el az épület – jegyezte meg a kaposvári múzeum régésze.

Bárdudvarnokon található Somogy megye egyetlen premontrei monostora, amelyet II. Moys és Alexius alapított. A prépostság 1552–ben pusztult el. Az elmúlt években a Barát-dombon értékes leletanyagokat találtak a régészek. Pénzekkel, gyűrűkkel, ruha- és övcsatokkal, párta maradványaival, könyvveretekkel gyarapodott a kaposvári múzeum gyűjteménye. A mostani feltárás költségét a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összeg fedezi, amelyet a bárdudvarnoki önkormányzat által biztosított önrész egészíti ki. Az ásatások a jövő hét végén fejeződnek be.