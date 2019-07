Sírva menekült a diákmunkás

Igazságot akar az édesanya és azt, hogy ne ismétlődhessen meg másokkal is az, ami az ő gyermekével megtörtént. Fia és annak barátnője a balatoni vendéglátásban vállaltak munkát, ám miután a rossz munkakörülmények miatt felmondtak, nem kaptak fizetést.

A két fiatal az egyik balatonlellei étterembe jelentkezett nyári munkára, ahol a fiú felszolgált, barátnője pedig kisegítőként dolgozott. Amikor az asszony meglátogatta a fiatalokat, meg akarta nézni a gyerekek szállását. Kiderült: egy bűzlő melléképületben szállásolták el a diákmunkásokat.

A fiú édesanyja lapunknak elmondta: összeszorult a szíve és sírva is fakadt, ahogy a fiatalok is. Kérték, hogy vigye onnan őket haza.

– A fiam azonnal felmondott, mondta kérdésünkre az édesanya. – Azt mondta neki a főnök, hogy fizetést majd később kap. Kértük a munkaügyi papírokat a bejelentésről és a munkaszerződést, de semmit sem kaptunk.

A fiatalok az anya elmondása szerint tizenöt napot dolgoztak, s mostanáig egyikük sem kapott fizetséget az elvégzett munkáért. – Az én célom nem az étterem lejáratása – mondta az asszony. – Csak azt szeretném, ha a vállalkozó korrekten járna el és kifizetné az elvégzett munkát.

Egy somogyi fiatalember is dolgozott a már említett étteremben, ő még szezonkezdet előtt állt munkába. – Egy hétig bírtam és felmondtam – mondta el kérdésünkre. – A konyhán dolgoztam, de végül mindent kellett csinálni. Miután felmondtam, azt mondta a főnök, hogy aki nem dolgozik, annak bér sem jár, főleg, hogy még akkor nem is volt nyitva az étterem.

A szentai férfi hozzátette: ő ezt nem így gondolta, szerinte megjárt volna a bér.

Elmondta, a körülmények nem tetszettek neki, ezért mondott fel. – A szállásom olyan volt, hogy nem lehetett bezárni az ajtót, sem az ablakot – mondta el lapunknak. – Az én szobámban ugyan nem volt büdös, de az ágy olyan volt, mint egy börtönben.

Vendéglős: már ott a pénzük

Az étterem tulajdonosát is megkerestük, azt mondta: az előbb említett fiatal pár be volt jelentve és szerdán el is utalta a fizetésüket. Az erről szóló dokumentumok másolatát meg is mutatta a vállalkozó. Az utóbb említett fiatalember pedig a munkáltató szerint, egy percet sem dolgozott nála. Azt mondta: amikor takarítani kellett a felújítás után, a férfi elment. Ennek ellenére ő is be volt jelentve, de miután nem vette fel a munkát, a bejelentését törölték.