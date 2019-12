Sláger a ponty, hosszú sorok kígyóznak a halboltoknál

Napok óta be se lehet férni a halboltokba. A kaposvári nagypiacon is több tucatnyian vártak arra, hogy bejussanak az üzletbe. Idén tavalyi áron vehetünk halat, még mindig a szeletelt ponty a sláger.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

– Megyek egy kört a piacon, hátha addigra kevesebben lesznek – kiabálta ismerősének és fordult meg a halbolt előtt kosarával az egyik vevő. Hiába jött vissza fél óra múlva, nem vártak ott kevesebben. Mindenki az ünnepi asztalra valót szerette volna megvásárolni.

– Már csak hal belsőséget kell vennem, a hal már meg van a halászléhez – mondta el Kovács Zoltánné.

Bazsa Sándor pontynyakért áll sorba, amelyet rántva fogyasztanak az ünnepekkor. – Nagyon szeretjük mert nem olyan szálkás, halászlét idén úgy döntöttünk, hogy nem főzünk – mondta el a vásárló. Bachmann Andrásné kosarába pontyszeletek és halászlé sűrítmény került. – Nagyon jó az a sűrítmény, amit itt árulnak, nincs időm passzírozni, mert jönnek az unokák, így meg egyszerűbb és gyorsabb a halászlé elkészítése – mondta el a vásárló. Rántott ponty is kerül az ünnepi asztalukra, amely mellé majonézes krumplisalátát tálal a családnak.

– Karácsonykor nem maradhat ki a hal, sajnos keveset fogyasztunk, nem csak az ünnepekkor kellene – jegyezte meg Bachmann Andrásné.

– Még mindig a pucolt, szeletelt ponty a sláger, az fogy a legjobban – mondta el Kovács Csaba. A kaposvári halbolt tulajdonosa hozzátette: keresik nála a harcsát, a busát, az amurt, a fogast is, de egyre népszerűbb a hekkfilé és a lazac is. A halászléhez pedig a haltej, ikra, a ponty fej, farok került a kosarakba, amelyért kilónként 3500 forintot kértek.

– A tavalyi árakon dolgozunk, az élő ponty kilója 1200 forintba, a szeletelté 2200 forintba kerül – sorolta Kovács Csaba. Az ünnepekig reggel hattól este hat óráig vannak nyitva, december 24-én pedig délig várják a vásárlóikat. December 23-án pedig bográcsokban is főznek az üzlet előtt halászlét.

– December 23-áig halásszuk le a telelő tavainkat, a karácsonyi ünnepekre bőséges halellátás biztosított – mondta el Németh István. A Tógazda Halászati Zrt. vezérigazgatója hozzátette: 6-7 ezer tonna halat termeltek a magyar, az osztrák, román, lengyel és német piacra.

– A karácsonyi ünnepekkor fogy el az éves megvásárolt halmennyiség 35-40 százaléka – tette hozzá Németh István. Megjegyezte: idén nem drágult a hal, a tavalyi árat kérik érte.

Többet eszünk, de nem eleget

Az utóbbi években megfigyelhető, hogy itthon is egyre több halat fogyasztanak az emberek, főként pontyot, de van még lemaradásunk az uniós tagországokhoz képest, ahol átlagban 22 kilogrammot fogyasztanak évente. Japán a csúcstartó, ahol évente 90 kilogrammot fogyasztanak.

– Tavaly 6,7 kilogramm volt az egy főre jutó halfogyasztás hazánkban, bízunk benne, hogy a hét kilót is eléri év végére, amit nagy eredménynek tartok, hiszen a rendszerváltás idején mindössze 2,8 kilogrammot ettünk – tette hozzá Németh István, a A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke. Megjegyezte: a cél, hogy rövid időn belül az átlagos éves halfogyasztás Magyarországon 10 kilogramm legyen.