Sminkcsodájával juthat nemzetközi versenybe a somogyi tehetség

A négytagú szakmai zsűrink kiválasztotta a TOP 6 döntőst, így most rajtatok a sor! 💗 Elindult a nyilvános szavazás, melynek keretein belül lájkok formájában szavazhattok a kedvenc döntősötökre, 2020 október 22. 19:00-ig! ⏰ Az a Döntős, akinek a videója a legtöbb lájkot kapja a szavazás ideje alatt a verseny hazai győztese lesz. 🏆 A verseny helyi döntőjének győztese továbbjut a 2020 október 23-26. között megrendezésre kerülő nemzetközi döntőre, ahol a győztest Mimi Choi sminkművész választja ki.💖 Bármilyen próbálkozás a Döntősök részéről, amely szavazatok törvénytelen vagy nem megfelelő eszközökkel történő megszerzésére irányul, beleértve, de nem kizárólagosan a díjak, vagy más ösztönzők felajánlását a nyilvánosság számára a bármilyen automatizált program használatát, több/különböző, de a résztvevő által létrehozott Instagram fiókok használatát vagy bármilyen más módszer alkalmazását, vagy amennyiben felmerül, hogy a szavazást hamisították, vagy manipulálták bármilyen jelentős módon, a Szervező saját belátása szerint ezen szavazatok figyelmen kívül hagyását és a Döntős esetleges kizárását vonják maguk után!