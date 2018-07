Soha nem látott tömeg a Soundon: földrengést is mértek

Az eső sem riasztotta el a fesztiválozókat a Balaton Soundról. Szombaton teljes teltház volt, negyvenezren tomboltak Zamárdiban. A legtöbben David Guettára voltak kíváncsiak.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Van, aki csak egy napra, más pedig mind az öt napot Zamárdiban töltötte. Európa egyik legkedveltebb elektronikus zenei fesztiválján idén is számos újdonsággal készültek a szervezők. A dzsungel hangulatú díszletek mellett a bulizók belekóstolhatnak Berlin, Párizs, Brüsszel, Ibiza és London éjszakai életébe is a Clubs on the Beach helyszínen. Az idei évtől külön buszok szállították a fiatalokat Siófokról a Balaton Sound-ra. Messziről kitűntek ezek a járatok, a forgalom zaját elnyomóan énekelték kedvenc slágereiket a fesztiválozók.

A nagyszínpadon már délután dübörögtek a hangfalak. A magyar fesztiválozók mellett a külföldiek közül még mindig a legtöbben a Benelux államokból érkeztek Zamárdiba. A svéd dj-t, Alessot az elmúlt években már hallhatták a zenekedvelők Zamárdiban. A lemezlovas megemlékezett kollégájáról is, az áprilisban fiatalon elhunyt Avicii egyik slágerét dolgozta át.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A föld is megremegett a bulizók alatt

A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda tihanyi mérőállomásának jelentése alapján csütörtökön és pénteken annyira egyszerre buliztak a Balaton Soundon, hogy azt még a műszereik és érzékelték. A jó hangulatú fesztiválozók minden bizonnyal egyszerre ugrálnak, hasonlóan ahhoz, mint amikor Mexikóban észleltek „mini földrengést” a Németország elleni győztes találat utáni pillanatban. Szombaton sokan várták az albán származású brit énekesnőt, Rita Orát. A legtöbben viszont David Guettára voltak kíváncsiak. A vasárnapig tartó fesztiválra több mint százhatvanezer látogató érkezett, a legtöbben negyven ezren szombaton buliztak a Balaton partján.