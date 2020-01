Soha nem látott tömeg kaptatott fel a füredi szőlőhegyre

Gáspár, Menyhért, Boldizsár, na és persze még úgy ezerötszáz jótét lélek elindult, hogy megnyújtóztassa magát a kaposfüredi szőlőhegyen, hogy ha nem is jászolt, de melegséget keressenek. Sikerrel jártak, mindannyian találtak a Meteor Természetbarát Turista Egyesület szombati túráján.

– Neveztél már? – ölelte át jó barátját a hatvanas cégvezető a már negyed tízkor kígyózó sorban a kaposfüredi iskola bejáratára ácsingózva fél szemmel. – Persze, forralt bort már ittam, de sietek is egy másikért – nevettek össze a cimborák a reggeli araszolásban, ahol az évkezdés után tizenegy nappal is jócskán röpködtek még a „búék” üzenetek a mínusz egy-két fokos levegőben. Hivatalosan, a hagyományos tábla csokoládés nevezések lezárása után tíz órakor indult volna a tizennegyedik Három Királyok Túra, hogy a kaposfüredi szőlőhegy pincéinek felkeresésével, s a tél viszontagságaival dacolva a gyaloglók rácsodálkozzanak a Deseda páratlan szépségére. Ahogyan az az igazi tömegrendezvényeken elő-előfordul, a rekordszámú nevező átírta a megszokott forgatókönyvet. Ahogy megtelt az egyik oldalon a honvédség forralt borral felpakolt szállítója és sátra, valamint a főbejárat mellett is kitárt kapu között a Benedek Elek tagiskola udvara, a szervezők a folyamatos rajtoltatás mellett döntöttek.

Miután Nagy Attila, a részönkormányzat képviselője bejelentette a zsúfoltságoldó lehetőséget, s megjelentek a szervezők, hogy már kint is összegyűjtsék a táblás édességet, a tömeg azonnal a szőlőhegy felé hömpölygött egyet, nagyot könnyítve az önkéntesek lelkén, hiszen odabent már alig győzték levegővel a zsíros kenyér halmok előállítását és a teás és forralt boros edények cseréjét. Az óvatos becslések ekkor még nyolcszáz túrázóról tettek említést a tekintélyes hosszúságú embersorokban, végül ezt majdnem meg kellett szorozni kettővel, ezerötszázan vágtak neki a körülbelül négy-öt kilométeres távnak. Ami a visszafelé úton ugyancsak duplázódott…

Családok, fiatalok, idősek, kutyások, bringások, babakocsisok jó kedvvel indultak el az oszladozó felhők alatt, s bár az enyhe kaptatón a mellénybe burkolt ölebek gazdái és az idősebb korosztály képviselő kissé leszakadtak, fázniuk nem kellett sokáig. Már erős pluszokban értek a napsütött szőlődombra, ahol Baczáék pincéjénél kezdődött a további melegedés. A résztvevő présházak udvarán aztán rendezett sorba tagozódott az egyre mosolygósabb sereglet egy irányt követve, hogy valamikor odaérjenek majd a víztározóhoz. Nem siettek.

– Szülőveszély, gyerünk fussunk innen – szorította pajtársa kezét a hátéves Barnabás, ahogy meglátta szüleit és kis barátja apját-anyját. A nevető kiscsikók egyenesen a kilátóhoz és játszótérhez nyargaltak a Deseda partjára, s a mielőbbi hajófoglalás reményében hagyták magukra a mindezt láthatóan nem bánó felnőtt társaságot. A szülők végül, ha lassabban is, még két pincénél kóstolót vételezve, de beérték a srácokat, akik új ismerős kisiskolásokat toborozva, a valahogy odakerült kagylóhéjakat felezték már addigra maguk között, örök barátságot fogadva a januári nap melege alatt.