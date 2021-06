Soha többé shoá, hirdette a megemlékezés

A karhatalom segítségével 51 nap alatt 147 szerelvényt indítottak Magyarországról a náci haláltáborokba 1944 nyarának kezdetén. A németek napi két szerelvénnyel számoltak, de magyar hatóságok ötöt küldtek. A megyeszékhelyről elhurcolt mártírokra emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben, ahol gyászistentiszteletet tartottak a Holokauszt emlékműnél.

Hat gyertya égett a második világháború hatmillió zsidó, benne 600 ezer magyar, és 6 ezer somogyi áldozatáért a Shoá 77. évfordulóján. Egykor a magyar vidéki zsidóság 91 százalékát eltörölték a föld színéről. Legfőbb kötelesség, hogy megemlékezzünk a történtekről, és tisztázzuk a felelősséget, emelték ki a szónokok.

– Emlékezni jogunk, emlékeztetni kötelességünk – mondta Róna László, a Kaposvári Zsidó Hitközség elnöke. – Örök felelősség, hogy észrevegyük, hová vezethet a gyűlölet. A testvérgyilkosság az emberiség legsúlyosabb terhe. A cinkosok válasza a kitérés a felelősség elől, a felejtés.

Szavakkal nem is lehet megjeleníteni a történteket, ezért is fontos az a néhány túlélő, akit még meg lehet kérdezni. Róna László szerint a tények erősen kozmetikázott változata ismert manapság, arról ugyanis kevesebb szó esik, hogy 1938 és 42 között 21 zsidóellenes törvény, és 368 zsidóellenes rendelet született hazánkban. A gyűlölködés, az önzés és irigység társadalma épült a második világháború Magyarországán, idézte fel Verő Tamás főrabbi, aki 118 éves kaposvári zsinagóga pusztulására is kitért.

Az emlékezet minden évben ideszólít minket, mert 77 évvel később is ébren kell tartani az emlékezetet, szögezte le Szita Károly.

– Sok család szenvedett pótolhatatlan veszteséget, de az egyéni veszteségből közös lett, ahogy a feldolgozás feladata is közös – mondta a kaposvári polgármester, aki koronavírus-járványban elhunytak családjainak friss veszteségét is megemlítette. A legnagyobb veszélynek ő is a feledést nevezte meg.