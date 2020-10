Sok a fertőzött beteg a Barcsi Szociális Központban

Három dolgozó és huszonhat lakó esetében mutattak ki pozitív Covid fertőzést a Barcsi Szociális Központban.

Hét teszt eredményére még várnak. Az önkormányzat minden segítséget megad a dolgozóknak és a lakóknak – közölte csütörtökön a Dráva Hullám 102.7 rádióban Koós Csaba, a város polgármestere.

A városvezető elmondta, hogy a szociális otthon fenti részlegét érinti a fertőzés, melyet teljesen elkülönítettek a dolgozók és a lakók. Akik ebben a részlegben negatívitást mutattak, külön helyiségekben várják a vírus levonulását. A dolgozók saját elhatározásukból a mai naptól benn fognak aludni, számukra is alakítottak ki külön helyiséget. A műszakváltás megoldott, étkezést a szobába kapják az érintettek. A polgármester személyesen is járt a helyszínen, ahol magas szintű szakmai munkát, rendet, tisztaságot, fegyelmet tapasztalt. Az intézmény negyedik hete zárva van a látogatók elől, a jelenlegi beléptetési szabályok szerint a dolgozók is hőmérőzés, kézfertőtlenítés után léphetnek csak be.

forrás: barcsihirek.hu