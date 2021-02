Sok a panasz a hódokra, áttelepítésüket szeretnék elérni Barcson

Több tucatnyi fűzfát, nyárfát rágtak körbe a hódok Barcson, a Dráva partján. Az önkormányzat a vízügyi igazgatóság segítségével körbekeríti ezeket, így próbálják megvédeni a növényeket a teljes pusztulástól. Azt tervezik, hogy őszre engedélyt kérnek arra, hogy az állatokat áttelepítsék.

– Nézze meg, teljesen körberágták, alig tartja már a törzs – mutatta az egyik helyi közmunkás a Dráva-parti fűzfát ottjártunkkor. Több tucatnyi fát rágtak körbe a hódok a standnál, körbekerítéssel próbálják megvédeni a fatörzseket. – 2007-ben kezdték el a hódokat betelepíteni, itt rendkívül jó helyük van, és ezért gyorsan elszaporodtak – mondta el Koós Csaba, Barcs polgármestere. Hozzátette: a szabadstrandon fejlesztéseket terveznek, játszóteret hoznának létre, és a Barcs–Drávatamási kerékpárutat is szeretnék továbbvinni Drávaszentesig, de a fák veszélyt jelenthetnek mindenkire.

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosítja a drótot a körbekerítéshez, és a városgazdálkodás munkatársai a napokban megkezdték a munkát. Első körben ötven fát kerítenek körbe, és megfigyelik, hogy mennyire lesz eredményes ez a megoldás. Egy szakember tanácsára kutyaszőrrel szórnak körbe néhány fát, és itt is figyelik majd a hódok viselkedését. A polgármester kiemelte: több lakossági panasz is érkezett már a városhoz a hódok által megrágott fák miatt, ez az idei évben tömegesen okoz problémát Barcs környékén, s már több fa kidőlt. A Dráva mindkét partján gond ez, a horvát oldalon is jól látszanak az állatok okozta károk. A polgármester elmondta: a napokban bejelentés érkezett a helyi rendőrkapitánysághoz arról, hogy hódot ütött el egy autós.

Koós Csaba megjegyezte: a hód védett állat, kilőni és irtani nem lehet, áttelepíteni viszont igen. Mikor a zöld hajtások megjelennek, akkor már találnak táplálékot, és nem rágják a fákat, de ősszel újra gondot okoznak. – Kedves állat, de a betelepítése óta nem szabályozták az állományt. Most tűzoltást végzünk, de szeretnénk a környezetvédelmi hatóságnál és a nemzeti parknál elérni az állatok áttelepítését – mondta el a polgármester.

Körbekerítés vagy gyérítés kell

A Drávába, illetve mellékágaiba 2007-ben visszatelepített hódok mára meghódították a határfolyó legnagyobb szakaszait, számuk Somogyban is lendületesen emelkedik. A visszatelepítésre azért volt szükség, mert csaknem száz évvel ezelőtt majdnem kihalt a faj, vadásztak rájuk a prémjük és húsuk miatt is. Egy Győr-Moson-Sopron megyei hódszakértővel, Czabán Dáviddal is felvette a kapcsolatot a barcsi önkormányzat. A szakember elmondta lapunknak: jelenleg hazánkban minimum tízezerre tehető a hódok száma. Úgy véli, eredményre vezethet a fák bekerítése, s ha valamiért ez mégsem jelent megoldást, akkor gyérítési engedélyt kell kérni. A szakértő úgy véli: a jelenlegi viszonyok mellett már nem lehetséges az áttelepítés. A hódok mára annyira elterjedtek, hogy szinte nincs olyan vizes élőhely, amely hódmentes terület lenne.