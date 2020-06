Sok évig nem is sejtették, min járnak nap mint nap

Csupán a garázsukat szerették volna lealapozni, ám közben kincsre bukkant a jutai házaspár. Egy pincét találtak, amely olyan értékeket rejt, ami nem mérhető pénzben.

A Balogh házaspár tizennégy évvel ezelőtt költözött jutai házába az épület negyedik tulajdonosaként. Már az első néhány évben kedvük szerint alakították, renoválták a házat. A garázst is rendbe hozták, ám az alapjának rendezése akkoriban elmaradt. Idén azonban úgy döntöttek, a munka nem várathat tovább magára.

– Amikor feltörték a régi, rossz burkolatot, előbukkant egy téglából rakott boltív teteje: a korábbi pincelejáró – mondta Baloghné Bíró Mária. – Csak álltunk a „lelet” felett tanácstalanul, végül úgy döntöttünk, próbafúrást végzünk.

Az eredeti bejáratról azonban le kellett mondaniuk, mert a garázsban pont az autó kereke alá esett volna. Így a pince másik oldalát kezdték ostromolni. – Azt a szembe szomszédunk történeteiből eddig is tudtuk, hogy volt itt egy pince, ami túlnyúlt az épületen – mesélte Balogh János. – Így a helyiség másik végét sikerült megtalálnunk az udvar felől. A föld alatti, tizenkét négyzetméter nagyságú terem azonban építési törmelékkel és limlommal volt tele. A biciklikeréktől az autósárhányón keresztül a porszívóalkatrészig minden volt itt.

– Annak örülünk, hogy csontvázat nem találtunk – folytatta történetüket Balogh­né Bíró Mária, aki nem érti, a korábbi lakók miért tömték be az egyébként teljesen száraz, bármire használható helyiséget, ami magas és széles, jól látszik, hol tárolták benne fénykorában a boroshordókat.

– Miután elkészült a lejáró, itt kapnak helyet a befőttek és a lekvárok, valamint a palackos borainkat is itt tároljuk majd – mondta. – Lesz itt egy asztalka két székkel, hogy nyáron legyen hol hűsölni, beszélgetni egy pohár bor mellett – tették hozzá a pincetulajdonosok, akik azt is megtervezték, hol kap helyet majd a gyertyatartó, amely elengedhetetlen kelléke lesz a pinceromantikának.

Baloghék abban szinte biztosak, hogy történetük nem egyedi. Úgy sejtik, a faluban több ház rejt hasonló titkot. Egyik szomszédjuk is azon gondolkodik, hogy megnézi, mi van a föld alatt, mert náluk is hasonló a helyzet: gazdasági épület áll a régi pince fölött.

Ausztráliába üzennének, hogy a ház felújítása során előkerült a pince

A sok lom között érdekességre is bukkantak Baloghék. Diapozitívok kerültek elő, amelyeken „Ausztrália 1981” felirat állt. – Sajnos nagyon kevés film maradt meg, inkább csak a műanyag tok van épségben – mesélte a házaspár. – Egy tengerjáró hajót és egy családot tudtunk kivenni a képekről – tette hozzá a feleség, aki már azt is kiderítette, ki járt egykor a másik kontinensen. – Az egyik szomszéd mesélte, hogy a legelső tulajdonos fia költözött oda az 1970-es években. Most a nevét nyomozzuk, hátha sikerül egy közösségi oldalon keresztül felvenni vele a kapcsolatot és elmesélni, mit találtunk – árulta el újabb tervüket Baloghné Bíró Mária.