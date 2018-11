Sok kutyus talál gazdára idén hála a menhelyek munkájának

Százával találtak otthonra Somogyban a kóbor ebek a menhelyek elhivatott munkája eredményeként az idén. Ahol igazán eltökéltek, ott szép ajándék lehet karácsonykor akár egy kutya is, ám sokan felelőtlenül döntenek ebben az időszakban.

A kaposvári Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén közel hatszáz állatot adtak örökbe szerdáig ebben az évben, ami nagyjából megfelel az előző éveknek – tudtuk meg Boncz Edittől. Ennek több mint nyolcvan százaléka kutya, de olykor a macskáknak is sikerül otthont találni.

– A német társszervezetünk segítségével több kutya ment Németországba, Köln és Düsseldorf környékére – mondta lapunknak az egyesület elnöke. – Tudatos gazdik a németek is, benti tartással, családokhoz kerülnek tőlünk a kutyák. A partnerszervezet által lehetőségünk van nyomon követni a sorsukat is. Persze Kaposvárra és környékére is sok kutyát örökbe adtunk az utóbbi időben. De minden áron mi sem adunk oda állatot, sajnos tendencia, hogy megfogyatkoztak itthon azok az örökbefogadók, akik megfelelő hozzáállást, normális körülményeket biztosítanának az érkező négylábúaknak.

Boncz Edit szomorú tapasztalata, hogy bár jó karácsonyi ajándéknak tűnik egy örökbefogadott eb, sokan nem gondolják át ilyenkor, mivel jár valójában a felelős állattartás. A hamar megunt kutyák pedig újra a menhelyen kötnek ki. – Ha egy családban már eleve volt megalapozott döntés arra, hogy magukhoz vegyenek egy élőlényt, ott természetesen adhat apropót az ünnep – tette hozzá Boncz Edit.

Az állatvédő kérdésünkre elmondta: kutyatápnak, takaróknak is örülnének a felajánlóktól. Telt ház, jelenleg 170 kutya van a menhelyen. Három új kennelt is vásárolniuk kellett az elhelyezés miatt.

Hasonlóak a tapasztalatok másutt is. A Siófoki Állatvédő Alapítvány menhelyén közel 450 kutyát adtak örökbe ezidáig az idén. Vörös Zsuzsa, az alapítvány elnöke szerint az örökbefogadás mértéke hasonló volt ezelőtt 6-8 éve is, ám az arányok pozitív irányban változtak náluk. Míg ezelőtt 4-5 éve több kutya került külföldi gazdákhoz, addig mostanra megfordult ez az arány, több a magyar befogadó.

Sok ebet Somogyban, a Balaton déli partján fogadtak örökbe a gazdik. Az állatvédő partnerekkel együttműködve pedig Budapestre, de Veszprém és Fejér megyébe is sok kutyát örökbe adtak mostanában. Ám 50-60 kilométeres körben maguk viszik ki az állatot az új gazdikhoz, így egyben le is ellenőrizhetik a körülményeket. Vörös Zsuzsa szerint sok civil önszorgalomból is tesz azért, hogy felderítsék a lehetséges örökbefogadókat. Most kölyök kutyából van több a menhelyen, összesen 180 ebet tartanak.

A Barcsi Természet és Állatvédő Egyesületnél közel 40 kutyát adtak örökbe az idén novemberig. Biczák Balázs, a menhely vezetője elmondta: sok visszajelzést kaptak Németországból is, ami mind azt bizonyítja, hogy jó helyre kerültek az ebek. A menhelyen jelenleg száz felett van a számuk.

