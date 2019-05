Sok magyar idén is a Balatonba lógatja lábát

Az idén nyáron ötből négy magyar biztosan megcélozza a Balatont egy felmérés szerint, egy-egy foglalás átlagértéke 110 ezer forint. Nem is panaszkodnak a szállásadók, a legtöbben négy-öt napot is eltöltenek majd náluk.

– Sok foglalásunk van már a nyárra, de azért akad még néhány szabad időszak – mondta Horváth Imréné, egy zamárdi apartman tulajdonosa. – Többségében magyarok érdeklődnek. Ám akad olyan külföldön dolgozó magyar család is, mely hazatér a nyárra, s két hetet tölt majd el nálunk. Egyelőre úgy tűnik, a július vonz többeket. A fiatalok inkább a fesztiválok idejére foglalnak, a csendesebb időszakokban családokat várunk. Ám sokakat vonz a zamárdi szabadstrand is. Jellemzően négy-hat éjszakát töltenek nálunk. Horváth Imréné hozzátette: noha ők nem fogadják el a SZÉP-kártyát, a vendégek legalább 30 százaléka fizetne azzal.

Habár sok függ még az időjárástól, Balatonbogláron is telt házra számítanak a nyáron. Mások mellett a város is helyet kapott a Szállás.hu friss felmérésének top tíz balatoni úti céljai között. Mészáros Miklós polgármester elmondta: nincs nagy kapacitású szálloda, sem nagyobb befogadóképességű kemping Bogláron, melyek könnyebben feltornázhatnák a vendégszámot. A településvezető szerint egyre többen választják a magán szálláshelyeket, ami örömteli számukra.

Nincsenek kevesen azok sem, akiknek a nyugalom fontosabb a közvetlen vízparti szállásnál. A legtöbben azért nem szakadnak el a magyar tenger vonzáskörzetétől. – Már telt házunk van a nyárra – jegyezte meg Perger-Wenszky Lilla, lullai vendégháztulajdonos. – Ráadásul az idén hamarabb megteltünk, mint az előző években. Vendégeink fele visszatér hozzánk. Van, aki Sopronból vagy Egerből jön az idén.

Zamárdi strandját rengetegen szeretik

A szálláskereső portál felmérésből az is kiderült: a legkedveltebb strandok között van a zamárdi is, a legnépszerűbb úti célok toplistáját Siófok vezeti. A Kaposváron tanuló esztergomi Pándi Patrik is tervbe vett párjával egy néhány napos balatoni kikapcsolódást az idén. Mint kérdésünkre elmondta: Fonyódot is szépnek tartják, s hasonlóképpen kedvelik Siófokot is. A szállásról még nem döntöttek: ha valamilyen fesztivált céloznak meg, akár sátor is szóba jöhet, de a kisebb apartmanok körében is szétnéznek.