Sok magyar a somogyi szállodákban ünnepel

A nemzeti ünnepen sokan pihennek szállodákban, ilyenkor már-már hagyomány, hogy sokan a fővárosból a Balatonhoz jönnek pihenni. A hotelekben egyébként már a húsvéti hosszú hétvégére is sokan foglaltak.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

Már évek óta tart a tendencia, hogy az ünnepeket egyre többen töltik szállodákban ahelyett, hogy odahaza sürögnének. Ez az előző karácsonyra is igaz volt, s idén a március 15-e is hasonlóképpen alakul. A siófoki Hotel Panorámába is sokan foglaltak szállást a nemzeti ünnepre. – Telt házzal várja a hotel a hétvégét – tudtuk meg a létesítmény értékesítőjétől. – Jellemzően három éjszakára jönnek a vendégek, leginkább párok érkeznek hozzánk.

Ezen a hétvégén egyébként magyaros ételekkel és a magyar trikolor színeiben pompázó dekorációval készülnek a hotelben.

Családok pihennek a siófoki létesítményben húsvétkor. Ők idén már jóval korábban lefoglalták szállásukat a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, mint korábban. Sok gyerek van ilyenkor a szállodában, ezét a programok középpontjába is ők kerülnek. Állatsimogató nyuszikkal, bárányokkal, pónilovaglás, tojásvadászat szerepel a húsvéti programban. A felnőtteknek is készültek meglepetéssel a szervezők, hisz locsolóbálon mulathatnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A csokonyavisontai fürdőben is készülnek március 15-re. – Hosszabbított nyitvatartással várjuk a vendégeket – mondta el Katz Zoltán. – Feltöltjük a gyógyvizes medencéket, gyakorlatilag csak a gyerekmedencét nem. Húsvétkor, pedig éjszakai fürdőzés is lesz.

Katz Zoltán elmondta, hogy az általa üzemeltetett Korona Apartmanházban és Panzióban is majdhogynem telt házzal várják az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulóját. – Kilencven százalékos foglaltságra számítunk az előzetes adatok alapján – mondta a tulajdonos. – Ez kellemes meglepetés volt számunkra. A húsvéti hétvégére csak a szobáink felét adtuk el, ott azonban négy-öt éjszakás foglalások vannak.

Katz Zoltán úgy véli, hogy a nagypéntek ünnepnappá nyilvánítása miatt hosszabbodtak a foglalások. Az apartmanházban húsvétkor döntően magyar házaspárok foglaltak szállást.

A nagyatádi Hotel Solarban azonban már nincs kiadható szoba. – Telt házzal várjuk a nemzeti ünnepet – tudtuk meg Erdei Klaudia, recepcióstól. – Érkezik egy csoportunk, akik egy természetjáró klubtól jönnek kirándulni. De várunk egyéni vendégeket is, akik három-négy napra foglaltak nálunk.

Húsvétra is sokan foglaltak szobát a Hotel Solarban, tudtuk meg. A turisták többsége már nagyszombaton megérkezik a dél-somogyi városba, s egészen húsvét hétfőig maradnak.

A Hotel Kardosfába is sok vendég érkezik a márciusi hosszú hétvégéken, mondta érdeklődésünkre Hábetler Ákos, szállodavezető. – A nemzeti ünnepre már nincs szabad szobánk – mondta a vezető. – A húsvétra még akad egy-két szabad helyünk, de a legtöbbet már lefoglalták.

Hábetler Ákos elmondta: a Hotel Kardosfát ilyenkor – amikor kijön a jó idő – elsősorban budapesti családok keresik fel. Számukra roppant vonzó a természet közelsége, s a számos kirándulási lehetőség.