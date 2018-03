Sokakat csábított a kaposvári piacra a sonkafesztivál

Ízletes húsáruk bőséges választéka várta azokat szombaton a kaposvári Nagypiacon, akik ellátogattak a sonkafesztiválra.

– Teljes mértékben elégedett vagyok, finom sonkák vannak – mondta a kaposvári Bor István. – Kizárólag a hagyományos ízeket keresem. Négy-ötezer forint körül költünk sonkára az ünnepben.

Az árusok szerint sem lehetett panasz a forgalomra, a minőségi sonka kilójához már 2500 forintért hozzájuthattak a vásárlók. A kaposvári Antal Ferenc úgy látja, a fesztiválok alkalmával még nagyobb a kereslet, mint más napokon. Tapasztalata szerint szombaton inkább a darabolt sonkát vitték, de a kötözött is jól fogyott. Abban viszont maga is egyet ért, hogy a hagyományos füstölésű sonkát keresik a legtöbben.

Hasonlóképpen véli a simonfai Nagy Lajos is, aki szerint a három-négy kilogrammos sonkára van húsvét előtt a legnagyobb kereslet. Ami a minőséget illeti, sok múlik az alapanyagon is a szakember szerint.

Vargáné Biró Éva, a piac ügyvezetője elmondta: már hagyomány a húsvét előtti sonkafesztivál, ez volt a hatodik alkalom. Azért is rendezték meg, hogy a vásárlók is egy helyen tudják elintézni a húsvéti bevásárlást, s persze, a termelők is bemutatkozhattak áruikkal. A hústermékek mellett különleges sajtok, lekvárok, savanyúság, méz, s mívesen díszített húsvéti tojás is várta a látogatókat. Az ügyvezető szerint sokan érdeklődtek a fesztiválon, melyen több eladó is akciós árut kínált.

Többek között akciósan lehetett hozzájutni S-es méretű tojáshoz is, 27 forintos áron. Ennek ellenére az L-es tojás fogyott a legnagyobb mennyiségben, amiért 39 forintot kértek. A húsvét előtti hétvége mindig jelentősen érzékelhető a forgalomban Bóka Enikő Réka, kaposvári eladó szerint.