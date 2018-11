Sokan áteveztek a közmunkából a versenyszférába

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásának megemelésével a kormány még inkább arra sarkallja az embereket, hogy a versenyszférában találják meg boldogulásukat. Több helyütt is üdvözlik ezt, ugyanakkor nehézséget jelent, hogy alig van már munkaerő a települési feladatok ellátására.

– A korábbi 15-20 közmunkás helyett most öten dolgoznak nálunk – mondta Kisfalusi András, Mernye polgármestere. – Egy férfi közmunkásunk sincs már az idén, mindenki elhelyezkedett a versenyszférában. Többen helyi vállalkozóknál, mások a 67-es gyorsút építkezésén kaptak munkát. Persze, örvendetes ez, a minimálbér mégiscsak magasabb, mint a közmunkabér. Ugyanakkor kénytelenek voltunk tavaly létrehozni egy településüzemeltetési kft.-t, ahol az ügyvezető mellett még két férfi dolgozik. Őket a munka törvénykönyve szerinti bérezéssel alkalmaztuk, mert másként nem győztük volna ellátni azokat a feladatokat, melyeket korábban a közmunkaprogramban oldottunk meg.

Hasonlóak a tapasztalatok Kéthelyen is. – Ha kifut a mostani közmunkaprogramunk, elképzelhető, hogy nem is tudunk újat indítani – mondta Molnár Balázs, Kéthely polgármestere. – Alig találni embert, az utóbbi három évben sokan elhelyezkedtek a versenyszférában. Most nyolc dolgozónk van a közmunkaprogramban a korábbi 25-30 helyett, s csak négyen foglalkoznak a közterületek karbantartásával. A teljes létszámból is csak egy férfi van. De közterületen inkább férfi munkaerőre lenne szükségünk. Annak persze mi is örülünk, hogy sokan munkát találtak. Az elmúlt években egy pulykatelep és egy műanyagfeldolgozó alakított ki telephelyet Kéthelyen, ahol többen is állást kaptak. Az általuk befizetett iparűzési adóból valamennyit vissza tudunk forgatni, hogy új munkaerővel helyettesítsük majd a közmunkásokat.

Heresznyén tizenketten dolgoznak a közmunkaprogramban, fóliasátras és szántóföldi növénytermesztéssel, illetve a közterületek karbantartásával foglalkoznak – tudtuk meg Rengel László polgármestertől. Mint mondta, volt, aki el tudott helyezkedni a versenyszférában. Persze, vannak olyanok is, akiknek csekélyebb az esélyük erre.

Motivációs tényező

Novembertől megduplázzák az elhelyezkedési juttatását azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik sikeresen helyezkednek el a versenyszférában. Ezzel 45 600 forintra emelkedett a juttatás. A megyei kormányhivatal lapunkkal közölte: havonta, a munkabér kiegészítéseként kaphatja meg a 45 ezer 600 forintot a versenyszférában elhelyezkedett korábbi közmunkás. A juttatás a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig jár, ameddig fennállt volna ez a jogviszony. Tehát ha mondjuk egy nyolc hónapig tartó közfoglalkoztatási jogviszony esetén az ember a harmadik hónapban elhelyezkedik, akkor a hátralévő öt hónapra megkaphatja a juttatást – hozta példaként a megyei kormányhivatal. Ehhez feltétel az is, hogy a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig kellett közfoglalkoztatásban részt venni.

Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég arról is beszélt a távirati irodának: az elhelyezkedési juttatás megemelésével még jobban motiválhatják a közfoglalkoztatottakat, hogy az elsődleges munkaerőpiacon találják meg boldogulásukat.