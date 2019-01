Sokan kötnek lakásbiztosítást Somogyban is az egyre több viharkár miatt

– Öt évvel ezelőtt a lakosság fele rendelkezett lakásbiztosítással, most már 70 százalékuknak van biztosítása – mondta el Szilágyi Éva, a Pannon–Safe Kft. munkatársa. – Az biztosított lakások arányának emelkedése elsősorban az, hogy az utóbbi években megnövekedett viharkárok száma.

– Sok ügyfél alapbiztosítást köt tűz és elemi károkra, például azért, mert egy nagy szél miatt félti az ingatlanjának a tetejét – jegyezte meg a biztosítási szakember. – Azonban azt jó tudni, ha olyan kár történik, amire nem terjed ki a biztosítás, akkor nem fizet a biztosító – A fiatalok azonban már egyre tudatosabban kötnek szerződést, a melléképületet, garázst vagy a háziállatot is biztosítják.

Szilágyi Éva szerint a probléma inkább az, hogy az ügyfelek többsége a megkötést követően nem aktualizálja biztosítását. – Mindig kérem az ügyfeleket, hogy ne csak a kötelező, hanem az összes levelet hozza, amit a biztosítótól kap – tette hozzá Szilágyi Éva . – Fontos ugyanis egy házbővítést, vagy ingóság vásárlását követően aktualizálni a szerződést. Átlagosan egy 100 négyzetméteres családi ház biztosítása éves szinten 30 ezer forint kerül van.

A legtöbb káresemény egyébként májustól augusztus végéig történik. Viharkárból van a legtöbb, ezt követik a csőtörések és a villámcsapások. – Nagyon fontos, hogy milyen értéket biztosítunk, mert ha alul biztosított egy családi ház, akkor az aránylagos kártérítés fog érvénybe lépni, ami nem teljes kártérítés – mondta el a biztosítási szakember.

– Az elmúlt évek időjárásának hatására hatalmas károk keletkeztek ingatlanokban, emiatt élénkült a vagyonbiztosítási piac – mondta el Szabó Károly, a Somogy Bróker Biztosítási Alkusz Kft. területi képviselője. – A másik ok pedig, hogy hitel esetén a pénzintézet elvárja az ingatlan biztosítást feltételként. Ezért nagy mértékben nőtt az ingatlanbiztosítások száma, ám a szerződések aktualizálása a legtöbb ügyfélnél nem jellemző. A szerződést az évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani. Több ügyfélnek fel kell hívni erre a figyelmét. Érdemes a vezető károk esetében a csőtörésekre odafigyelni, ugyanis külön jelezni kell, hogy az elfolyt vízre is kössünk biztosítást, hogy kár esetén ezt kifizesse a biztosító cég.

Kiss Károly

– Gépjármű és lakásbiztosításom van. Az előbbiért évi 11 ezer forintot fizetek, a 100 négyzetméteres házra negyedévente 9 ezer forintot – mondta el Kiss Károly.

Hozzátette: falun lakik és fontosnak tartotta, hogy garázsát és melléképületeit is biztosítsa. Megjegyezte: egyszer volt dolga a biztosítóval, mikor autójába belementek.

Bognár Ágnes

– Lakás és életbiztosítást kötöttünk. Havonta a kettőre fizetek 4 ezer forintot – mondta el Bognár Ágnes. A fonói lakos hozzátette: most is aktualizálták szerződésüket, hogy a házhoz újonnan épített részek is biztosítva legyenek.

– Kétszer belevágott a villáma a tévénkbe, az első káresetet nem fizették, a másodikat már a szerződésmódosítást követően igen – tette hozzá.

Fülöpné Gyöngyi

– Gépjármű és lakásbiztosításom van – mondta el Fülöpné. A kaposvári lakos megjegyezte: ragaszkodik a biztosítójához évek óta, korrekten kifizették viharkár esetén.

– Alkuszoknál meg szoktam nézni milyen a kínálat. Sokszor pár forinttal olcsóbbat találunk, de mégis a régi mellett maradok, mert jó tapasztalataim vannak velük – tette hozzá.