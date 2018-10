Sokat elárul az előző századról a kéthelyi magángyűjtemény

Sokat elárul az előző századról a kéthelyi Molnár-család magángyűjteménye. Míg az idősebb generációban emlékeket ébreszt, a fiatalabb nemzedéknek azt mutatja be, hogyan éltek és dolgoztak korábban az emberek. Tíz éve gyűjtik a polgári és paraszti világ használati tárgyait.

Molnár Zoltán és családja tíz évvel ezelőtt vásárolta meg azt a régi lakóházat Kéthelyen, ahol egy impozáns magángyűjteményt alakítottak ki. Az építőipari vállalkozó saját brigádjával, építész fiával, Molnár Balázzsal együtt hozta rendbe az épületet. A gyűjtemény bővítésében sem maradtak magukra, hiszen sokan ajánlották fel elhunyt hozzátartozóik régi tárgyait.

– Fontos megbecsülni azokat, akik már nincsenek köztünk, de itt vannak még az eszközeik – jegyezte meg Molnár Balázs, aki ma egyben a település polgármestere is. – Nagyon jó érzés, amikor a távoli hozzátartozók visszatérnek ide, s látják, hogy mindent megőriztünk abból, ami egykor akár az ő dédszüleiké volt. Az egyik szoba például egy régi fodrászüzletet mutat be, melynek minden kelléke egy kéthelyi hölgyé volt korábban.

De látni itt jómódú polgári réteg bútorzatát is az 1900-as évek elejéből. A faragott szekrényekben a régi paraszti világ textiljeit tartják, a babákon a népviseleteket mutatják be. Varrógépek, írószerszámok, a régi folyóiratok között pedig egy-egy Somogyi Néplap is feltűnik. A másik szoba sarkában egy kéthelyi cimbalmot őriznek. A melléképületekben a régi mesterségek szerszámai és a konyhai eszközök sorakoznak. Többek között ló vontatta vetőgép, szecskavágó árulkodik a múlt század mezőgazdaságáról. Látni itt régi présgépet, mellyel a cementlap készült, de a bognármesterség és az asztalos műhely mára már elfeledett szerszámaiból is sokat megőriztek.

Ám egyre nehezebb már felkutatni a régi tárgyakat, így nem egyszer lomtalanításkor, régiségvásárokon keresik azokat – tudtuk meg Molnár Zoltántól. – Képeslapokra, Somogy megyéről szóló régi könyvekre vadászunk mostanában – tette hozzá a gyűjtemény ötletgazdája.

Többeknek is bemutatnák

Molnár Zoltán elmondta: azt tervezik, hogy jövőre már szervezett formában is fogadhassanak érdeklődőket. Alkalmanként most is ellátogat egy-egy iskolás csoport a tárlatra, bejelentkezéssel, belépőjegy megfizetése nélkül fogadnak bárkit. Ám azon igyekeznek, hogy minél többen, a turisták is megismerjék a kiállítást. Ezért a család fenntartásában lévő gyűjtemény mögé alapítványt hoztak létre nemrégiben. Így a működés támogatásra irányuló pályázatot is benyújthatnak majd, ami nem csak a gyűjtemény fenntartásában segíthetne a jövőben, de a gyarapításában is. Többségében Kéthelyről és Somogy megyéből származnak a kiállított darabok. Ám akad olyan bútor, ami Nógrád megyéből vagy az Alföldről érkezett. Legtávolabbról egy tükör való, melyet Erdélyből, a feketetói vásárból hoztak a gyűjtők.