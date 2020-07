Sokat javult a somogyi aszfalt állapota

Sokat javult a somogyi utak minősége egy év alatt. A Magyar Közút minden évben osztályozza a hazai útburkolatokat. Adataik szerint 2018 év végén még több mint 705 kilométernyi rossz út volt a megyében, tavaly azonban már csak 633. A jó minősítésű utak aránya pedig másfélszeresére nőtt.

Akik sokat autóznak a megyében, azok tapasztalhatják, hogy mennyi helyen újultak meg a megye útjai. A Magyar Közút Somogyban 1673 kilométernyi utat kezel, tíz kilométerrel többet, mint egy évvel korábban. Az utak állapotát ötös skálán osztályozzák, az egyes a jó, az ötös pedig a rossz. Eszerint 2018-ban a teljes kiépített hálózatból 256,3 kilométer volt jó, 705,2 pedig rossz. Tavaly azonban 417,6 kilométert minősítettek jónak, rossznak 633,1 kilométert.

– Nem kell sírnunk, a miénknél vannak rosszabb utak is – mondta Sall István, Somogyfajsz polgármestere. – A falun áthaladó út a közút kezelésében van, az állapota pedig elfogadható. Nyomvályúsodás sem látható rajta, pedig nem mostanában volt erre felújítás.

Sall István hozzátette: napokon belül elkezdődik a Somogyfajszot Sörnyepusztával összekötő út felújítása. A mintegy négy kilométeres, főként mezőgazdasági gépek által használt, jelenleg rossz állapotú utat mart aszfalttal javítják ki.

A Magyar Közút adataiból az is kiderül, hogy a fő- és a mellékutak minősége is lényegesen javult. Míg 2018-ban 112,8 kilométernyi jó állapotú főút volt a megyében, addig tavaly már 171,2. A mellékutak állapota is lényegesen javult, 2018-ban 143,4 kilométert minősítettek jónak, 2019-ben valamivel több mint 246-ot. Ennek ellenére a közútnak még bőven akad tennivalója, hiszen vannak olyan szakaszok, amelyekhez az elmúlt évtizedben nem nyúltak hozzá.

Ilyen a Bodrog felé vezető út is. Erdei Norbert polgármester nem rossznak, hanem katasztrofálisnak nevezte a településen áthaladó út állapotát. – Folt folt hátán – mondta. – Ez a fő probléma a faluban. Sokan kérdezik tőlem, hogy mikor újulhat meg végre az út. Azt az ígéretet kaptuk, hogy 2022-re – tette hozzá Erdei Norbert. A Juta, Hetes, Mezőcsokonya, Somogysárd felé vezető út állapota sem mondható jónak. Sudár Zoltán, Mezőcsokonya polgármestere kiemelte: már évtizedek óta azon dolgoznak a környék településeinek volt és jelenlegi vezetői, hogy felújítsák az utat. Legutóbb négy éve kaptak ígéretet arra, hogy Jutától a mezőcsokonyai postáig megújulhat az út, de azóta sem történt változás.