Sokat kell utaznia, ha nem gépen, hanem igazi ellenféllel szeretne küzdeni a GO mestere

Koncsek Barna amellett, hogy világutazó fotográfus, s szeret olyan országokban megfordulni, amelyek nem vezetik a turistacélpontok listáját. Hobbija miatt is érdekes, ő az egyedüli GO játékos Somogyban.

Ha most végig mennénk a kaposvári sétálóutcán, szerintem senkit nem találnék, aki tudna egy GO partit játszani velem – mondta Koncsek Barna. – Somogyban tudtommal én vagyok az egyedüli játékos-tette hozzá. – Tíz évvel ezelőtt még élt egy idős japán férfi Fonyódon, aki tudott játszani, de sajnos elhunyt – mesélte Barna, aki pontosan húsz évvel ezelőtt ismerkedett meg a GO titkaival.

– Amikor Taszáron állomásozott az amerikai hadsereg, egy magyar kollégám mutatta be a játékot. A barátnője roppant erős játékos volt. Kőszegi Diánát Magyarország legjobb három játékosa között tartották nyilván. Egydanos profi játékos, aki jelenleg Koreában vezet egy GO iskolát. A négyezer éves játékot Kínában, Japánban, Koreában intézményes keretek között tanítják, tömegesen. Húsz éve, Gyenesdiáson vettem részt egy GO táborban, ott versenyeztem életében először, de nem nyertem – elevenítette fel.

– Ha a sakkot a játékok királyának hívjuk, akkor a GO-ra mondhatjuk, hogy a játékok császára, mert szerintem sokkal mélyebb gondolkodást igényel, mint a sakk, ahol megszabott lépések alapján folyik a játék. A GO-ban nincsenek lépések, a területszerzés a cél. Barna néhány év alatt nagyon sokat fejlődött, 2003-ban már saját kategóriájában magyar bajnokságot nyert. Legbüszkébb azonban a 2004-es teljesítményére, amikor legyőzött egy négydanos minősítésű versenyzőt, és ő megszerezte az egydanos fokozatot. A GO-ban minél több élőpontot szerzünk, annál magasabb fokozatot szerezhetünk meg. A tanuló fokozatok a kyuk, a mester fokozatok pedig a danok.

Koncsek Barna jelenleg az előkelő 17. helyen áll a magyar GO ranglistán.

– Egy időben napi tizenöt partit is lejátszottam, mostanában azonban jó, ha ez egy hónap alatt gyűlik össze a sok más tevékenységem mellett. Augusztusban azonban sikerült intenzívebben a hobbimmal törődni.

Mesterséges intelligencia nyeri a partikat Huszonhárom évvel ezelőtt nagy port kavart az a mesterséges intelligencia alapú számítógépes program, amely legyőzte az akkor a világ legerősebb sakkozójának számító Gari Kaszparovot. 2015-ben létrehozták azt az Alfa GO elnevezésű mesterséges intelligenciát is, amely ugyanezt tudja a GO-ban.

-Ezzel a lehetőséggel egy új dimenzió nyílt a játékosoknak, nagyon sokan játszanak vele-mondta Somogy egyetlen GO versenyzője.

Egy kis GO történelem

A négyezer éves logikai táblás játék eredetét elég nagy homály fedi. Egyes feltételezések alapján a kínai császár megbízása alapján, gyermekének készült a játék, mások szerint inkább a hadvezéreknek találták ki, hogy stratégiai rálátásuk fejlődjön. Akárcsak a sakkban, itt is megnyitással kezdődik a parti, amit fusekinek hívnak. A megnyitás úgy húsz lépésből áll, a játékosok úgynevezett köveket helyeznek el a táblán, amelyek aztán nem mozdíthatók. A középjátékban harcok folynak a területekért. A játék addig tart a 19×19 mezős táblán, amíg van értelmes lépés. A játék neve a japán IGO szóból rövidült európai hatásra. Kínában weicsinek, Koreában baduknak hívják.