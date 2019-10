Sokba kerülhet a felújítás, ha nem hozzáértő szakembert fogadunk rá

Egy friss felmérés szerint a somogyiak nagy része szembesült már kontármunkával javítás vagy felújítás során. Több mint ötven százalékuknál legalább egyszer, kétszer volt már probléma a munka befejezése után, amit aztán javítva sokkal drágább lett.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– A nagy duma időnként megtévesztheti az építkezésben járatlan megrendelőt, épp ezért érdemes résen lenni – hangsúlyozta Daxner Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetségének megyei elnöke. – A kontárok könnyen átverik az embert, hiszen nehéz jó burkolót, festőt, villany- vagy vízszerelőt találni, gyakran a kisebb munkára is hosszú hónapokat kell várni, miközben sokan akarnak lakást, házat felújítani vagy építkezni. Nemrég egy félresikerült fürdőszoba korszerűsítése okozott problémát. A festő nem a megfelelő festéket használta a mázolásnál, ráadásul egyenetlenül festette le a falat, s volt, ahol háromszor kezelte le a felületet, máshol csak egyszer. Az illető munkája egy kezdő szakmunkásénak a színvonalát sem ütötte meg. A megrendelő kénytelen-kelletlen másik szakembert hívott, s békés ember lévén, nem verte ki a balhét. Így az eredetileg gazdaságosnak ígérkező felújítása tetemesen megdrágult.

Daxner Gábor szerint gondot okoz, hogy a legtöbb szakterületen gyenge az utánpótlás, így a kontárok is időről időre munkához jutnak. Azt mondta: 50 éve van a szakmában, ám néha olyasmiről is értesül, ami meglepi. Egy kőműves ténykedését elevenítette fel, aki egy új ajtót illesztett be, ám a szabályos vízszintező helyett egy pohár vizet tett az ajtókeretre, s így végezte el a szükséges ellenőrzést. A trehány munka számlájára írja azt is, hogy egyes szakik képtelenek előírásszerűen derékszögben falazni, de a szabálytalan burkolás, tapétázás is galibához vezethet.

– Alighanem az egyik Balaton-parti családi ház tulajdonosa is jó darabig megemlegeti az utólagos szigetelést – mondta. – A társaság nem bontotta ki a teljes sor téglát, hanem ötletszerűen egy-egy métert szedett ki. Per és kártérítés lett az ügy vége. Ez is bizonyítja, hogy időnként nem árt a bizalmatlanság. Egy nagyobb munka előtt tanácsos elkérni a dolgozók szakmunkás bizonyítványát, s érdemes az előző munkáiról is érdeklődni, s nem szabad a szerződéskötésről megfeledkezni. Nemrég komoly meglepetést éltem át: zsaluzási feladatokra egy hat tagú csapat jelentkezett, ám szerintem hárman közülük ilyet még közelről sem láttak, nemhogy végeztek volna. Ez mindjárt az első alkalommal kiderült.

Nemes László kaposvári szobafestő azt mondta: a megrendelő és az iparos találkozásának első pillanatában eldőlhet, hogy milyen végeredménnyel zárul a felújítás. Lényeges, hogy bizalomra épüljön az együttműködés és a munka a megbeszéltek szerint valósuljon meg.

Sokszor a megrendelő sincs tisztában, mit kér valójában

A magyarok döntő többsége nem egyszer szembesült már olyan helyzettel, hogy az otthonába hívott szakember kontár munkát végzett, ha valami javításra vagy felújításra szorult: közel 60 százalékukkal ez mindössze egyszer-kétszer fordult elő, de minden tizedik megrendelőnél ez sokszor probléma volt már – derült ki egy országos felmérésből. Nemrég jártam egy lakásban, ahol két szoba kivételével mindent ki kellett volna festeni – jegyezte meg Nemes László.

– Az egyik falat össze-vissza festették, kiderült, hogy korábban egy szaki csinálta a felújítást. Meglepődött a tulaj, amikor közöltem vele: mindent le kell kaparni és szükség van az egész felület újraglettelésére. Nemes László szerint néhány alapszabály betartása döntő lehet a kisebb-nagyobb építkezés során. Így lényeges, hogy a megbízó ne változtassa naponta a kívánságát, ugyanakkor az iparos ha már elvállalta a munkát, akkor ne menjen el máshova is dolgozni. Addig maradjon a lakásfelújítás, építkezés helyszínén, amíg maradéktalanul nem végezte el a feladatot.