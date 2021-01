Somogy minden részéből érkeznek a szebbnél-szebb Tündérszépek

Már javában tartanak a fotózások a február 15-én induló Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünkre. A megye minden részéből jelentkeznek a lányok, hogy valóra váltsák álmaikat, és megmutassák országnak, világnak, hogy ők a legszebbek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ingyenes fotózáson volt alkalmunk megismerkedni kicsit a lányokkal, és azon kívül, hogy Somogy más-más pontján laknak, a szépség, a lelkesedés és az elszántság volt még közös bennük. Tündérszépek

Takács Liliána a megyeszékhelyen, Kaposváron lakik. A 20 éves lány elmondta, hogy régóta követi a Tündérszépek verseny eseményeit, de végül édesanyja volt az, aki rábeszélte az indulásra. Most kisgyermeknevelőnek tanul, de ha úgy alakul, szívesen vált akár a modellszakmára is.

A 17 éves Zsanai Mia jelenleg Siófokon él és tanul. Két éve költözött családjával vissza Spanyolországból, hogy itthon tanulhasson majd tovább. Nagy reményekkel indul Tündérszépek versenyünkön, de mivel a nyelvek megszállottjának tartja magát, így abban is fejlődni szeretne. Jelenleg három nyelven – angol, magyar, és spanyol – beszél folyékonyan, de már belekezdett az olaszba és tervezi a kínai nyelv megtanulását is. Édesanyja, Zsanai Tímea szerint, minden lányban felmerül élete során legalább egyszer, hogy szépségversenyen induljon. Így ő is támogatja Miát abban, hogy megvalósítsa álmait.

Gróf Ramóna Adrienn Inkéről érkezett fotózásunkra. A 20 éves lány Zalakaroson dolgozott egy hotelben szakácsként, míg a koronavírus sajnos ellehetetlenítette a munkáját. Így számos munkakörre jelentkezett az elmúlt időben, de közben úgy gondolta, kipróbálja magát a modellszakmában is. Ezért jelentkezett Tündérszépek versenyünkre, és jött el fotózásunkra. Az eseményre kishúga, a 15 éves Gróf Nóra is elkísérte, akire annyira átragadt nővére lelkesedése, hogy elhatározta, a következő szépségversenyünkön már ő is indulni szeretne.