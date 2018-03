Somogy polgármester hölgyeit köszöntötték Nagybajomban

A somogyi polgármester hölgyeket hívta össze egy közös ünnepségre Czeferner Józsefné Nagybajom vezetője. Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal tartottak ugyanis megyei nőnapot a város művelődési házában.

– Már tavaly gondoltam rá, hogy a női polgármestereket ki kellene emelni – mondta a rendezvény ötletgazdája. – Annyi minden mást csinálunk azon kívül, hogy településeket vezetünk. Sokaknak nem is ez a főállása, arról nem is beszélve, hogy anyák, nagymamák is vagyunk. S, ahogy az ünnepségen is elhangzott: a nők mindenbe beleteszik a szívüket, így a településvezetésbe is.

A polgármesterséghez szeretet is kell, mondták a résztvevő hölgyek. A megyében a 246 település közül 44-en női polgármester igazgat, közülük egyetlen – a nagybajomi – városvezető.

A legrégebb óta Somogyjád első asszonya Lőrinczné Kiss Ilona ül polgármesteri székben, hangzott el az ünnepségen. Ő már 33 éve vezeti a községet, korábban tanácselnökként kezdte a hivatali munkát.

Az első megyei nőnapon nem csak polgármesterek, de a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal női vezetői is helyet foglaltak. A vendégeket elsőként Móring József Attila országgyűlési képviselő köszöntötte, aki úgy fogalmazott: különleges feladatot vállaltak, hogy közigazgatásban vezetőként dolgoznak.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet: tiszteletet érdemelnek a somogyi polgármester hölgyek, hiszen sokrétű feladatot látnak el.

Neszményi Zsolt, kormánymegbízott beszédében kiemelte: a kormányhivatalnál 1356 dolgozóból 906 női munkatárs dolgozik. Hozzátette: talán ennek köszönhető, hogy sikereket érnek el.