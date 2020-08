Somogy sem védett az egzotikus vérszívóktól: Barcson évek óta terrorizál a tigrisszúnyog

Új trópusi szúnyogfajokra figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ha azt hinnénk, az egzotikus vérszívóktól Somogyban védve vagyunk, tévedünk.

Deltametrinnel és természetes pietrinnel is permetezik a szúnyogokat, merthogy az elmúlt hetekben komoly esőzések segítették elő a lárvák szaporodását. Ráadásul több trópusi szúnyogfaj is elszaporodott az országban, amelyek aggodalomra adnak okot. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja virológiai laborjának vezetője szerint hosszú már a hazánkban is garázdálkodó inváziós vérszívók listája. – Van olyan, amely kifejezetten szereti a temetői vázákat, amelyekben megáll a víz – magyarázta a virológus. – De a koreai szúnyogot is vizsgáljuk, amely kifejezetten szereti a ház körül az ember által kialakított tenyészhelyeket.

Országos felmérés sajnos még nincs az idegenhonos szúnyogfajok előfordulásáról, csak regionális kutatások készültek. Ezek azonban érdekes eredményeket hoztak. – Barcs környékén van egy három éve stabil tigrisszúnyog-pupuláció – mondta kérdésünkre Kemenesi Gábor. – Fontos lenne felhívni a lakosság figyelmét a tenyészhelyek megszüntetésére. Pécsett a koreai szúnyoggal foglalkozunk, amellyel kapcsolatban elég sok figyelemfelhívó tájékoztatás volt, mégis úgy látjuk eljutott már a környező falvakba, sőt egészen Szekszárdig.

A szakember elmondta: a trópusi szúnyogok terjedését megállítani teljesen nem lehet, csupán a számukat tarthatjuk alacsonyan, s ezzel minimalizálhatjuk a járványveszélyt. Ehhez azonban a lakosságra is szükség van. – Ne arra várjunk, hogy majd lepermetezik a szúnyogokat. Hiszen ez olyan, mintha égne az erdő és a tűzoltókra várnánk, ahelyett hogy a tűzrakóhelyet használtuk volna – fogalmazott a virológus.

Európai méretű kutatás folyik már az invazív vérszívókkal kapcsolatban, ennek magyarországi képviselője Kemenesi Gábor is. Mint mondta, nyugaton sem sikerült végleg kiiktatni az apró, de annál bosszantóbb rovarokat, sőt a kémiai gyérítés sem oldja meg a problémát. Egyetlen kiút a veszélyes csípések szorításából a megelőzés lehet.

Otthon is muszáj lenne felvenni a kesztyűt a szúnyogokkal

Külföldön már nagy hagyománya van a vérszívók elleni védekezésnek, míg hazánkban a többség csak a permetező repülőt várja. – Ha évek alatt el tudjuk ültetni az állampolgárokban, hogy fontos odafigyelni a csípőszúnyogok számának csökkentésére, eredményt érhetünk el – emelte ki Kemenesi Gábor. – A lakosság közreműködése egy masszív pillére a szúnyogok elleni védekezésnek. Annyit tehát tehetünk, hogy az akciósan vásárolt kerti medencét letakarjuk, ha éppen nem használjuk. Olyan egyszerű trükköt alkalmazhatunk, mint az esővíz gyűjtésére használt hordóra kifeszített szúnyogháló.

Vagy csak nem hagyjuk a régi autógumit az udvaron, hanem szépen elrakjuk tető alá.