Somogyban is súlyos következményei lehetnek a klímaváltozásnak

A héten az országos és a budapesti melegrekord is megdőlt. A szokatlan időjárás nem véletlen, a klímaváltozásnak nagy szerepe van abban, hogy ősz közepén ennyire meleg van, de ha az emberiség nem változtat, ez lesz a legkisebb probléma..

A Somogy Megyei Közgyűlés márciusban fogadta el Somogy megye klímastratégiáját, hogy elemezzék a megye helyzetét az éghajlatváltozás szempontjából, feltárják az ezzel kapcsolatos problémákat, és bemutassák a lehetséges megoldásokat. Ebben a formában elsőként a megyék között nálunk tettek intézkedéseket a klímaváltozás káros hatásai ellen.

– Ebben a klímastratégiában arra hívjuk fel a figyelmet, hogy megváltozott a megye éghajlata, amire fel kell készülnünk – mondta el Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. – Leírtuk, hogy melyek azok a célok amelyeket meg kellene valósítani, de nincs arra lehetőségünk, hogy közvetlenül hassunk bárkire ezzel kapcsolatban. Az intézmények akkor változtatnak ha rá vannak kényszerítve, ha például hivatalosan előírjuk egy pályázati feltételként, de csak a tájékoztatással és a felvilágosítással kevés eredményt tudunk elérni.

Pedig a klímaváltozás egyre gyorsul, a héten kiadott WWF Élő Bolygó Jelentés szerint is csupán két éve van az emberiségnek, hogy változtasson. Huszti Gábor szerint Somogyban a 80-as évektől egy emberöltő kellett ahhoz, hogy változzon a klíma, most pedig akár a tavasz és ősz közötti időszak alatt is megfigyelhető a változás.

– Hamarosan megindulnak a harcok a vízért is, mert a vízkészletekkel is pazarlóan bánunk – emelte ki az alelnök. – Ha nem változtatunk huszonöt év múlva súlyos vízhiány alakulhat ki Somogyban.

–Somogy megyében a mezőgazdaság sok, az ipar kevés, sőt a nagyipar szinte teljesen hiányzik, ami azt jelenti, hogy a megyében viszonylag kevés a káros anyag kibocsátás – magyarázta Varga György, az MTA Csillagászati és Földtudományos Kutatóközpontjának főmunkatársa. – Viszont a mezőgazdaság sokkal jobban ki van téve az éghajlati változásoknak, ami súlyos problémákat okozhat a jövőben.

Szemléletváltozásra van szükség

Varga György szerint gazdasági, politikai , társadalmi összefogásra van szükség, hogy megfékezhető legyen a klímaváltozás. Az egyes ember is nagyon sokat tehet azért, hogy javuljon a helyzet. Fontos lenne, hogy annyi vizet használjunk, amennyi feltétlenül szükséges, kevesebbet vagy egyáltalán nem üzemeltessük légkondicionáló készülékeket, és spóroljunk az árammal. A szelektív szemétgyűjtés is lényeges eleme a környezetvédelemnek, de fontos az is, hogy a lehető legkevesebbet használják az emberek az autóikat.

A klímastratégiában intézményes szinten is megfogalmaztak javaslatokat. A gyáraknak csökkenteni kellene a károsanyag kibocsátást, és fontos lenne, hogy a megújuló energiaforrásokat vezessenek be, mint például a napenergia. Vissza kellene térni a természetközeli gazdálkodáshoz, és az emberek által elhasznált vízből a lehető legtöbbet kellene visszajuttatni a természetben. Az erdőgazdálkodásban is szemléletváltásra lenne szükség. Mindenkinek csak egy picit kellene hozzátennie – fogalmazott Huszti Gábor.

Teljesen átalakul Somogy éghajlata

Magyarország fokozottan érzékeny a felmelegedésre és Somogy megyét a földrajzi elhelyezkedése miatt, az átlagosnál nagyobb mértékben érintik a változások – olvasható a Somogy megyei klímastratégiában. Emiatt megyénkben a globális átlag fölött melegedik majd az éghajlat, aminek több negatív következménye lesz.

Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatása szerint a klímaváltozás miatt a relatív páratartalom csökken majd Somogyban, ami hatással lesz a növény és állatvilágra. Új típusú kórokozók jelennek meg, amelyek olyan betegségeket terjesztenek, amelyek itt Magyarországon nem ismerünk. Csökken a talajvízszint, ami miatt a rövidebb gyökerű fák nem jutnak majd nedvességhez, ezért azok elpusztulnak. Az évszakok rendje felborul, egy hónapon belül akár mind a négy évszakra jellemző időjárás is megjelenhet. Csökken a csapadék mennyisége és megváltozik az eloszlása is, nagyon ritkán és óriási mennyiségben hullik le az eső vagy a hó. Megjelenik az elsivatagosodás is.