Somogyban maradt a régi időszámítás

Megtartotta alakuló ülését a Somogy Megyei Közgyűlés, ahol ismét Biró Norbertnek szavaztak bizalmat a grémium vezetésére.

A közgyűlés régi-új elnöke röviden értékelte a választási kampányt és a testület előtt álló feladatokról is ejtett néhány szót.

Kaposvár A most kezdődött önkormányzati ciklus nem jelent új időszámítást Somogyban, hiszen 2006 óta minden választáson a Fidesz-KDNP pártszövetségnek szavaztak bizalmat megyénk polgárai, így negyedik alkalommal állt fel kormánypárti többségű megyei közgyűlés. – Folytatjuk a megkezdett munkát, a békés építkezést – mondta Biró Norbert elnök. – Annak pedig különösen örülök, hogy nyugodt, higgadt megyei kampányon vagyunk túl. Nálunk nem volt botrányoktól hangos a sajtó, a somogyi embereknek nem a „melyik a jó vagy gonosz oldal, ki a jó vagy rossz politikus” talánya alapján kellett dönteniük, hanem az elvégzett munka adta a voksolás alapját. Reményeim szerint minden közgyűlési tag – azok is, akik esetleg csalódtak elért eredményükben – átérzi ennek a súlyát és közös feladatunkra tudunk koncentrálni a következő öt évben.

Feladat pedig akad bőven, hiszen még nem zárult le a Terület- és településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos munka, újabb pályázatokról kell hamarosan dönteni. – Folyik tovább az építkezés Somogyban, kollégáim pedig változatlanul segítik akár konzorciumi partnerként, akár tanácsadással, hogy zökkenőmentes legyen a munka – tette hozzá az elnök. – Kiemelten nagy a felelőssége az új közgyűlésnek. Elsődleges feladatunk, hogy a településeink érdekében megkezdett területfejlesztési folyamatokat továbbvigyük, hogy elősegítsük egy olyan megye építését, ahol jó élni, ahol büszkén tekinthet mindenki környezetére, büszkén vallja magát somogyinak. Felelősséggel tartozunk identitásunk megőrzéséért, értékeink, hagyományaink megóvásáért. Erre kaptunk felhatalmazást a somogyi polgároktól, ezt várják el – jogosan – tőlünk, megyei képviselőktől. A megyei közgyűlés valamennyi tagja nevében köszönöm a somogyi polgárok aktivitását, köszönöm, hogy ilyen sokan elmentek október 13-án szavazni. Ezt a felhatalmazást csak olyan munkával tudjuk meghálálni, ami továbbra is róluk szól. Ahogy eddig is, ezért dolgozunk a következő öt évben is.

Sokaknak nyújtanak segítő kezet

Biró Norbert az önként vállalt feladatokról elmondta: az elmúlt évek sikeres programjai folytatásra érdemesek, ilyen a a „Nyitott Vármegyeháza” program, s továbbra is segítséget nyújtanak a kisdiákoknak osztálykirándulásukhoz a Szülőföldem Somogyország pályázat keretében. – Változatlanul segítő kezet nyújtunk a borászoknak, termelőknek, gazdálkodóknak és mindenkinek, aki részt kíván vállalni az itt élők boldogulásának elősegítésében – mondta. – Számítunk az Agrárgazdasági Kamara somogyi szervezetére és mindazokra, akik az elmúlt években bizonyították, fontos nekik ez a megye.