Somogyban még nem merült fel hiány a Favipiravirból

Március elejétől a háziorvosok is felírhatják a Favipiravirt. Az időben, a betegség kezdetén adott gyógyszer meggátolja, hogy súlyos tünetek alakuljanak ki a Covid-fertőzötteknél. Napokig akadozott az ellátás, de ez nálunk nem volt érzékelhető.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

A háziorvos által felírt Favipiravir az a gyógyszer, amivel a betegség korai szakasza kezelhető. A vírusok szaporodását gátló, vényköteles készítmény hétfő óta a gyógyszertárakban is kapható. Azonban a sajtó arról adott hírt, hogy az országban több helyen is akadozott az ellátás, egyes patikákban kifogyott a gyógyszer.

Somogyban még nem merült fel tömeges igény a Favipiravirra, így eddig nem érzékelték a problémát, felelte érdeklődésünkre Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke, a lengyeltóti Fehér Holló Patika vezetője. Új helyzetet teremt, hogy a háziorvosok is felírhatják a készítményt receptre, ha a beteg Covid-tesztje pozitív. Így ingyenesen kapható.

– Minden patika hozzáférhetett egy tízdarabos kezdőkészlethez – magyarázta Szabó Péter Balázs. – Az országban 2200 patika van, Somogyban 70 feletti a számuk, a fiókgyógyszertárakat is beleszámolva. Ha mindenütt egyszerre hívták le a készletet, ami azért így tetemes mennyiség, elképzelhető, hogy a nagykereskedő nem kapott utánpótlást.

A megyei gyógyszerészkamara elnöke hozzátette: ahogy a vírus is terjed Somogyban, az elmúlt héthez képest elkezdték jobban használni a Favipiravirt a háziorvosok. Azonban ezt az gyógyszert az influenza ellen fejlesztették ki, ám most a Covidra használják, ezért a betegnek is bele kell egyezni abba, hogy beszedje. Azzal együtt, hogy lehetnek mellékhatásai, mert akár férfi, akár nő a páciens, az ivarsejteken keresztül károsíthatja a megfogant magzatot. Az idősebb betegcsoportnál ez nem jelent kockázatot, de azokat a pácienseket tájékoztatni kell erről a hatásról, akik gyermekvállalás előtt állnak.

Már itthon is gyártják

Kadarkúti olvasónk – kétgyermekes családapa – március 8-án érezte, hogy nincs jól. Egy hétig nem ment le a láza. Csak az segített rajta, hogy a háziorvos felírta a Favipiravirt, így nem került kórházba. – Maradt az általános gyengeség, még köhögök is néha, de legalább nem kínoz a folyamatos láz – mondta lapunknak.

Folyamatos az ellátás a Favipiravirból az országban, válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón. A gyógyszert korábban csak a kórházakban írhatták fel, de március óta ezt a háziorvosoknak is lehetővé tették, így a vényíró rendszerben elérhetővé vált, és azóta valamennyi gyógyszertárban ott van, hangsúlyozta. Korábban a kormánynak kínai és japán forrásból kellett beszereznie, de most már hazai gyártásban is elő tudják állítani a magyar gyógyszergyárak.