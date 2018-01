Egyre ritkább már a hajnali disznóvisítás a somogyi portákon

Egyre kevesebb somogyi porta hajnali csendjét töri meg disznóvisítás ilyenkor télidőben. Sokan vannak viszont, akik már tisztítva, konyhakészen vásárolják meg közvetlenül a tenyésztőtől a félsertést, akár úgy, hogy több család is összeáll.

Egyre kevesebb háznál vágnak manapság disznót Somogyban is, de azért még akadnak porták, ahol a visító disznó hangja töri meg a hajnal csendjét. Ilyenkor a perzselő összehasonlíthatatlan robaja jelzi: a préda elterült, hamarosan bontóasztalra kerülhet. Egy jól megtermett jószágból nagyjából egy család számára félévre elegendő hús kerül ki.

Aki hozzászokott a háztáji és füstölt áruk ízéhez, az tudja: megéri bíbelődni a pucolással, szeléssel, sózással és füstöléssel. Ha másért nem is, azért bizonyosan, hogy az ember biztosan tudja, miből készült az asztalra kerülő szalámi, vagy kolbász.

A kaposszerdahelyi Gál Gyula leterített néhány disznót életében, ezen a télen is részt vett már néhány disznóölésen a böllér. – Nagyon kevesen vágnak disznót manapság – mondta a férfi. – A fiatalok egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, s nem is értenek hozzá. Egyébként is, hízlalni annak éri meg, aki megtermeli a takarmányt, egyébként nagyon drága a gabona és a táp.

Egy kaposvári sertéstartótól megtudtuk: inkább idősek vásárolnak élő disznót levágásra. Akik persze lassan elfogynak. – Régebben sokkal könnyebb volt eladni az élő sertést, akkoriban 15-öt, 16-ot is elvittek egy télen – mondta.

Egy magyaratádi termelő szerint egyre többen kérik tisztítva, konyhakészen a sertést. – Vannak, akik panellakásban élnek, vagy kisebb családi házban, ők azonnal a hűtőbe akarják rakni a húst – mondta a háztájival foglalkozó asszony.

Egy másik kaposvári sertéstartó azt mesélte: vannak fiatalok, akik ugyan panelben élnek, de többen összeállva megvásárolnak egy egész disznót. Azt félbe, vagy negyedbe hasítva kérik, feldolgozzák és osztják szét arányosan egymás között.

Az élő sertés ára Kaposvár környékén nagyjából hasonló, 450-500 forintos kilogrammonkénti áron adják a tenyésztők. Szerintük az ár még változhat, mert ha beállnak az igazi fagyok, akkor lesz csak igazi disznóvágó idő. Azért ilyenkor, mert a hidegben könnyebben kihűlnek a húsok, másrészt pedig ki kell fagynia a sonkának, szalonnának ahhoz, hogy ne legyen rágós és omlósra, ízletesre érjen.

Balatonszárszón a hétvégén ölnek le egy termetes jószágot, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott újévi disznólkodáson.

– A Szárszói Fiatalok Egyesülete ötlete volt – mondta Dorogi Sándor polgármester. – Azt tapasztaljuk, hogy elvárosiasodott Szárszó is. Már alig-alig ölnek disznót a portákon, a fiatal generáció nem is tudja már, mi is az a disznóvágás. Talán nem véletlen tehát, hogy már kétszázan jelezték részvételi szándékukat a hagyományos disznóvágáson.