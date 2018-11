Somogyban nem szaladtak el a sírhelyárak

Nagy különbségek vannak a sírhelyárak között hazánkban, a fővárosban százezrekre is rúghat ez a költség. Somogyban csak a töredéke ennek, bár a megyén belül is vannak különbségek. Ám az ebből befolyó összegnél még jóval többet kell a temetőkre fordítaniuk a fenntartóknak.

Ladon két temetőt működtet az önkormányzat, az idei évtől pedig a sírhelyek után beszedett díjakat is alaposabban nyilván tartják. Az egyes sírhely hatezer forintba, a kettes sírhely pedig tízezer forintba kerül 25 évre – tudtuk meg Pirosné Tamás Krisztina polgármestertől. Egy urnafülkéért tíz évre húszezer forintot kell fizetni. – Az ezekből befolyó pénzt is a két temető működtetésére fordítjuk, persze ennél jóval többet kell költenünk rájuk – mondta a településvezető. Mint megtudtuk, mindkét helyen fejlesztettek, az egyik helyen például a ravatalozót újították fel nemrég.

– A kaposvári sírhelyárak például alacsonynak mondhatók a nagyobb városok díjaihoz képest – mondta el kérdésünkre Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója. – Ha valaki ötvenszeres különbségről beszél a hazai árakat illetően, az sem hazudik. Budapesten például nagyon elszaladtak a díjak. De ha azt veszem, hogy mondjuk egy sírhely ott 300 ezer forintba kerül, Somogyban pedig van kistelepülés ahol csak néhány 100 forintba, akkor még nagyobb a különbség – jegyezte meg.

A távirati iroda ismertette nemrégiben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. megbízásából végzett felmérést, melyből kiderült, hogy több mint ötvenszeres különbség is lehet a sírhelyárak között Magyarországon. A temetés helyszínétől függően a sírhelyek és urnafülkék megváltásának díja 11 ezer és 600 ezer forint között van.

Puskás Béla elmondta: míg Kaposváron egy egyes sírhely megváltásának díja nem egészen 11 ezer forint 25 évre, addig Marcaliban például közel 12 ezer 500 forintba kerül. Aki viszont nem kaposváriként temetkezne a megyeszékhelyen, annak 22 ezer 885 forintot kell fizetnie a sírhelyért. Erre is akad példa. Nem egy somogyi kistelepülésen pedig csak jelképes összeget kell megfizetni a sírhelyért Puskás Béla szerint. Rendeletet alkotni, s valamekkora összeget megszabni azonban minden településnek kötelező. A képviselő-testületek által megállapított díjakat pedig nem lehet másra fordítani, mint a temető működtetésének költségeire, habár sokszor nem fedezi azokat. Az ügyvezető hozzátette: a sírhelyárak négy éve nem változtak náluk. Ugyanakkor úgy véli: ennek átgondolására is szükség lenne, hiszen nagyot nőttek a kiadásaik, úgy a bérköltségek, mint például a hulladék leadásáért kifizetett díjak. A kft. 56 temetőt működtet jelenleg, sok település viszont maga látja el ezt a feladatot.

Sokan 200 ezer forintot is kifizetnek a koporsóért

A felmérésből az is kiderült, hogy Budapesten hatezer forinttól kapható urna, a legolcsóbb koporsóért pedig 85 ezer forintot kell kifizetni. Győr-Moson-Sopron megyében azonban 140 ezer forintba kerül egy egyszerűbb koporsó. Puskás Béla szerint Somogyban 3-4 ezer forint körül alakul az olcsóbb urnák ára, a drágábbak megközelítik az 50 ezer forintot. Koporsó már 30 ezer forintért is elérhető a megyében, de sokan rendelnek 200 ezer forint feletti koporsót is. Ám előfordult korábban olyan is, aki félmillióért intarziaberakásos koporsót rendelt elhunyt szerettének.