Csendüljön fel katonadal minden településen!

Felhívással fordulnak Szőlősgyörökről előbb a kistérség, majd az ország összes településhez: az első világháború befejezésének századik évfordulójakor mindenütt csendüljön fel egy katonadal, és ültessenek el egy fát is a köztereken.

Egy az egész országra kiterjedő megemlékezési formát talált ki Szőlősgyörök polgármestere, Klotz Péter. Nemrégiben a Krajczáros Alapítvány segítségével első világháborús katonafotók után készült mai festmények érkeztek Szőlősgyörökre, a képeket a helyi művelődési házban állították ki. A polgármester az alapítvány vezetőjével beszélgetett, akkor jött az ötlet.

– Felhívással fordulok előbb a környező településekhez, majd ennek nyomán egy országos mozgalmat indítanánk – mondta Klotz Péter. – A tervünk az, hogy november 11-én 11 óra 11 perckor katonadalok hangozzanak el minden magyar településen faültetéssel együtt, így emlékezzünk az első világháború befejezésének 100. évfordulójára. Véleményem szerint a nagy háború kezdetéről sok jubileumi megemlékezés zajlott, ám a befejezésének évfordulójáról, 1918. november 11-éről már kevesebb szó esik.

Szőlősgyörökön 56 áldozatot követelt az első világháború. Az emlékművük egy volt képviselő és alpolgármester, Perbits László felajánlásából készült el egykor. Az elesett katonák nevei azonban az évek alatt elkoptak az emlékművön, az önkormányzat ezért is pályázna az emlékhely megújítására. Új táblákat és zászlótartókat helyeznének ki, és új talapzatot alakítanának ki. Az emlékmű környékét már rendbe tették, de a méltó megemlékezéshez még van feladat. A közelben hajdan egy vásártér is volt, itt fogathajtó versenyeket rendeznek, immár a második alkalommal. A helyszín Somogy három legjobb fogathajtó versenye közé került, ez mutatja a környék szépségét. Egy jelképes szőlődombot is kialakítanának itt, ami a Lengyeltóti felől érkezőket fogadná. Szőlősgyörök közelében zajlott az 1848-49-es szabadságharc legnagyobb somogyi csatája. A helyi emlékmű egyben a 48-as csata előtt is tiszteleg.

Klotz Péter hozzátette: nagyon sokat tesznek a helyi közösségépítésért. Gárdonyi Géza emlékét ápolva az egyik regényalakjáról, Göre Gáborról elnevezett humorfesztivált rendeznek a községben. A polgármester szerint a helyi identitástudat megerősítésében nagy szerepet kap az a kezdeményezés, hogy a helyi értékes emberek kézlenyomatát a művelődési ház falán helyezték el. A helyi értéktár bizottság tett javaslatot a képviselő-testületnek arra, hogy azok a helybeliek, akik kitüntetésben nem részesülnek, de mégis fontos, amit tesznek a faluért, ebben a megtiszteltetésben részesüljenek. A kezüket agyagba dugják, majd egy helyi keramikus kiégeti a lenyomatokat, amelyeket szőlőleveles mintával díszítenek, ezzel is utalva Szőlősgyörökre.