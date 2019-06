Somogyi szépségért izgulhatunk a Magyarország Szépe döntőjében

Az elmúlt két héten Siófokon táboroztak a Magyarország Szépe- Miss World Hungary verseny indulói. A napokban a balatoni felkészülésen egy somogyi lány is kiérdemelte a döntőbe jutást.

A 21 éves Banicz Noémi megyénkből egyedüliként léphet kifutóra a Duna Televízió kamerái elé vasárnap 19:30-tól. A kaposvári szépség kérdésünkre elmondta, hogy gyerekkorában is már érdekelte a divat világa. – Részt vettem már a Kaposvár Szépén is, ezt követően elég sok fotózásom volt már, de más versenyeken is indultam – mondta Banicz Noémi.

Az alversenyekkel tarkított siófoki felkészítő tábortól két nap után már négy lány is búcsúzott, így összesen tizenhat szépség jutott az élő műsorba. – Nagyon feszített a tempó, sokszor csak tíz percünk van átöltözni, vagy éppen zuhanyozni – mondta a kaposvári lány, akit éppen egy próba közepén értünk el.

– Nagyon erős a mezőny, már annak is örülök, hogy idáig eljutottam – mesélte Noémi. Az első helyezett a Miss World Hungary cím birtokosa lesz és decemberben részt vehet a verseny nemzetközi döntőjén, a Miss World-ön, Thaiföldön.