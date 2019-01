Somogyról mesélnek a felvételek

A tizennegyedik Somogy megyei fotópályázat legjobb harminc képét állították ki a kormányhivatal galériájában hétfőn. A fotóverseny első három helyezettjét külön is elismerték.

A megyehét keretein belül tartották meg a Somogy Megyei Önkormányzat és a Compur Fotóklub által kiírt fotópályázat eredményhirdetését, s nyitották meg a legjobb képekből készült kiállítást. Mint megtudtuk, 48 alkotótól 221 fotó érkezett a pályázatra, melyeket szakmai zsűri értékelt.

A fotópályázat első helyezettje a kaposvári Gschwindt Márk lett Testőr című képével. – Mindenképpen jól eső elismerés, hogy másoknak is tetszenek a képeim – mondta el kérdésünkre a győztes, akinek bár hobbit jelent a fotózás, távolabbi tervei is vannak a tevékenységgel. – Egyben meglepetés is számomra az első hely, hiszen nem régóta foglalkozom természetfotózással. Ugyanakkor a természet mindig is nagyon közel állt hozzám.

A második helyet a balatonszárszói Daria Narbutt érdemelte ki Balaton című képével, a harmadik helyezést pedig az orci Trevisán Fanni szerezte meg Csak egy átlagos nap című fotójával.

Mint megtudtuk, a fotópályázat első helyezettje egy 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyert, a második 75 ezer, a harmadik helyezett pedig 50 ezer forint értékű utalványt kap.

Neszményi Zsolt kormánymegbízott is gratulált a fotósoknak. Köszöntőjében azt mondta, fantasztikus képek érkeztek a pályázatra, örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy a kormányhivatal adhat helyet a tárlatnak. A kiállítást Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki többek között arról is szólt, hogy nem pusztán fotók készültek Somogyról, hanem egyben művészi képek is. A fotók a somogyi identitástudatot is erősítik mondanivalójukon keresztül.

A hétfőn megnyitott tárlatot január 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Mint megtudtuk, az idén is hirdetnek pályázatot, melyben új kategóriaként a telefonos, tabletes, vagyis nem hagyományos fényképezőgéppel készült fotókat is várnak, illetve díjazzák közülük a legjobbat.

