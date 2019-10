Somogyváron az unokákra is gondolnak

Gyerekzsivajtól volt hangos Somogyvár központja, amikor mindkét iskola diákjai és az óvodások birtokba vették az új játszóteret. A somogyi település az elmúlt öt évben számos családbarát fejlesztést valósított meg több százmillió forint értékben.

Volt, aki még a cipőjét is elhagyta, annyira futott, hogy kipróbálja az új játszóteret a Széchenyi téren. – Az óvodások, az iskolások és az intézetben lakó gyermekek nagyon várták már, hogy a megszüntetett régi, balesetveszélyes játszótér helyén elkészüljön helyette egy modern, korszerű – jegyezte meg Gyurákovics László. Somogyvár polgármestere hozzátette: LEADER-pályázaton 4,3 millió forintból tucatnyi fából készült játszóeszköz, kültéri pingpongasztal várja a gyerekeket.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a megnyitón gratulált a megvalósult fejlesztésekhez és meg­ígérte, hogy unokájával is ellátogat a játszótérre.

– A tér azt üzeni, hogy hosszú távon gondolkodunk és teszünk azért, hogy jobb jövőt építsünk a településen élőknek – mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő, aki megemlítette azt is: a jövőben egy bölcsőde is épül a településen, valamint az óvodában egy műanyag borítású multifunkcionális pályát alakítanak ki. – Sokat dolgozunk mindannyian azért, hogy olyan létesítmények legyenek Somogyváron, amelyek a gyermekek fejlődését szolgálják – mondta Móring József Attila. – S közösen teszünk azért is, hogy vonzerőt is jelentsen településünk azoknak, akik Somogyországban telepednének le.

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl az önkormányzat támogatja az általános iskolások úszásoktatását, valamint a sítáborok, a nyári táborok, az osztálykirándulások útiköltségeit is finanszírozzák. A legjobban tanuló diákok pedig több tízezer forintos ösztöndíjat kapnak az önkormányzattól. Pályázati forrásból arra is jutott pénz, hogy tízmillió forint értékben megújulhasson az oktatási intézmény melegítőkonyhája is.

Bölcsőde is épül a jövőben a településen

Vityapusztán megújul a közösségi ház

– A napokban írtuk alá azt a szerződést, amelynek keretében az iskola fő épülete külső hőszigetelést kap és napelemeket helyezünk rá 70 millió forint értékben – mondta el Gyurákovics László, majd hozzátette: a szegregált élethelyzetek javítása elnevezésű pályázaton 260 millió forintot nyertek. – Ősszel a hátrányos helyzetűek varrónő, kőműves, szociális munkás végzettséget kaphatnak, a gyermekekkel tanodában foglalkozunk – sorolta a polgármester.

Vityapusztán felújítják a közösségi házat és kialakítanak szociális bérlakásokat. A somogyvári régi téesz irodából pedig egy közösségi teret hoznak létre. Orvosi eszközöket vásároltak 3 millió forint értékben, amelyeket a napokban adnak át a háziorvosnak és a védőnőnek.

– Nagy szükség lenne arra is, hogy a régi falubuszunkat kicseréljünk, erre pályáztunk most a Magyar Falu Programban – jegyezte meg a polgármester. A gépjárművel tanyagondnoki feladatokat látnak el, az idősebbeket ezzel szállítják orvoshoz és az ebédet is ezzel viszik Vityapusztára.