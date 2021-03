Nárciszok és sonkák bűvöletében barangoltunk a piacon

Álmosan hajladoztak a nárciszok a Kaposvári Nagypiacon a március végi erőtlen napsütésben, miközben hamisítatlan füstölt áru illata hódított egyre nagyobb teret a nagycsarnokban.

Nagy halmokban zöldelltek az újhagymák több termelő standján is. – Nem igazán lett olyan termés, ahogy szerettük volna – mondta portékáját rendezgetve Bartáné Hegedűs Erzsébet, akinek közel 8 mázsa roppanós hagymája termett a rinyakovácsi földben.

Vették és vitték a vásárlók, de nagy volt az érdeklődés a jóféle, nagyanyáink spájzának illatát idéző sonkák iránt is. – Két hete kezdtünk itt árusítani – mondta a nagyatádi Magyar Nikoletta, aki a családi gazdaság finomságait kínálta vásárlóinak. A minőségi áru megtalálja magának a vevőket, mondta. A legtöbben nagyjából három kilós darabot vittek a füstölt sonkából. De a sült császár is tányérra kívánkozott, a házi tepertőkrém pedig foszlós kenyérre.

– Az a baj, hogy imádom a virágokat – mondta egy középkorú asszony hatalmas mosollyal az arcán és virágzó növényekkel kosarában. A hobbi balkonkertészek dúskálhattak a növényekben, hiszen sokféle színű és fajtájú növény sütkérezett a standokon. Aki viszont a ház körüli kertet frissítette volna fel az is talált ínyére valót.

Az új csarnokban is nagy volt a sürgés-forgás, természetesen a friss húst kínáló üzleteknél. A hétvégi menühöz valóhoz ismét jó áron juthattunk hozzá, s mindezt ünnepi hangulat fűszerezte. Hiszen a kikerült dekorációk az egy hét múlva esedékes húsvétot idézték meg. A tojásos, nyuszis dekorokból magunk is választhattunk, de alapanyagnak csavaros fűzt is vihettünk, hogy a hétvégi sütés-főzés közben otthonunkat is felkészíthessük az ünnepre.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2021. március 26. Barka 200 Ft/csokor Kistermelői füstölt darabolt sonka 2750 Ft/kg-tól Kistermelői szívsonka 2500 Ft/kg-tól Kistermelői füstölt hátsó csülök 1650 Ft/kg-tól Kistermelői füstölt első csülök 1300 Ft/kg-tól Kistermelői kötözött sonka 2500 Ft/kg-tól Füstölt tarja 3500 Ft/kg-tól Tojás „S” 30 Ft/db-tól Tojás „M” 40 Ft/db-tól Tojás „L” 44 Ft/db-tól Tojás „XL” 50 Ft/db-tól Fürjtojás 24 db-os 750 Ft/doboz Torma 1200 Ft/kg-tól Medvehagyma 200 Ft/csomótól Jégvirág 180 Ft/db-tól Mézvirág 180 Ft/db-tól Muskátli futó 400 Ft/db-tól Muskátli álló 500 Ft/db-tól Bakopa 350 Ft/db-tól Szúnyogűző 350 Ft/db-tól Futós petúnia 400 Ft/db-tól Nárcisz 300 Ft/csokortól Aranyvessző 250 Ft/csokortól Dughagyma (stutgarti) 1350 Ft/kg-tól Dughagyma (sonka) 1800 Ft/kg-tól Dughagyma (makói) 750 Ft/kg-tól Dughagyma lila 750 Ft/kg-tól Vetőmagok 190 Ft/db-tól Új hagyma 200 Ft/csomótól Új fokhagyma 400 Ft/csomótól Hónapos retek 250 Ft/csomótól Lecsó paprika 699 Ft/kg-tól Fehér TV paprika 990 Ft/kg-tól Bocskor paprika 990 Ft/kg-tól Paradicsom 650 Ft/kg-tól Saláta 200 Ft/db-tól Sóska 1350 Ft/kg-tól Spenót 1350 Ft/kg-tól Gyömbér 1990 Ft/kg-tól Alma 350 Ft/kg-tól Citrom 650 Ft/kg-tól Narancs 398 Ft/kg-tól Mandarin 490 Ft/kg-tól Banán 550 Ft/kg-tól Eper (Görög) 1500 Ft/kg-tól