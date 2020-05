Sorakozó a kórházajtóban, innen indul újra a betegút

Jó szervezéssel elkerülhető a tumultus a kaposvári kórháznál annak ellenére, hogy a járvány alatt szünetelő szakrendelési ellátások újraindítása után mindennap sok beteg érkezik. Egyesek hetek, hónapok óta vártak a lehetőségre. A tervezett járóbeteg-szakellátásra a főbejáraton, a központi regisztráción át jutnak be.

Nincs tumultus, de azért vannak elegen! Ezekkel a szavakkal nézett végig a bejáratnál várakozókon a kaposvári Katalin József, aki gyógyszerekért ugrott be a kardiológiára.

– Abszolút gördülékenyen megy minden! – jelentette ki Simon Csaba, aki szintén a kardiológiára jött. – Csak ketten vártak előttem. Tegnap telefonáltam, hamar kaptam időpontot.

– Jól megszerveztek mindent, mi vérvételre és a reumatológiára érkeztünk – mondta Hendzsel István. – Csak húsz percet kellett várnunk.

Hirtelen, percek alatt torlódott fel a húsz-harminc emberből álló sor csütörtökön délelőtt fél 9-kor a kórház bejáratánál. Bentről kiszóltak, hogy tartsák be a másfél méteres távolságot egymástól. A várakozók fegyelmezetten hátraléptek, sőt, előreengedtek egy kerekesszékes asszonyt.

Kell-e regisztráció a szemészetre? Ezen tépelődött egy hölgy, egy másik aggódott, mert a férjének rossz lett az EKG-ja, ezért hozták be a kórházba. Egy harmadik asszony azt említette meg, hogy a kint várakozó hozzátartozókat még pisilni sem engedték be.

A látogatási tilalom továbbra is érvényben van, tudtuk meg a kórháznál. A szakrendelés kizárólag telefonos egyeztetést követően vehető igénybe, figyelmeztet az intézmény honlapja. Amennyiben a szakorvos úgy ítéli meg, hogy a telefonos konzultáció nem elegendő, személyes megjelenésre, időpontra hívja be a beteget. Óránként maximum négy beteg ellátására van lehetőség a vizsgálatok közötti kötelező fertőtlenítés mellett. A szakrendelésre bejutás előtt a kórház bejáratánál kötelező a pre-triázs igénybevétele, ez hőmérsékletmérésből, kézfertőtlenítésből és egy kérdőív kitöltéséből áll a koronavírus-fertőzés gyanús esetek kiszűrése miatt.

A járóbeteg-szakrendelésre érkezőknél a pre-triázs a központi regisztráció aulájában történik, innen irányítják tovább a betegeket a megfelelő szakrendelésre. Amennyiben a pre-triázs koronavírus-fertőzés gyanúját veti fel, abban az esetben a beteget az Akut Légúti Belépési Pont melletti egységbe irányítják. Amíg fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, a sürgősségi ellátáson kívül egyéb beavatkozás nem történik, és koronavírusteszt elvégzése céljából a beteget a háziorvosához irányítják.